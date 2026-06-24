Градус ниже, зонт выше: синоптики пообещали Петербургу набег северо-западного фронта

Лето в Петербурге решило взять паузу. К нам заглянул атмосферный фронт с северо-запада. Именно он пригнал тяжелые облака и дожди. Солнце будет проглядывать редко, поэтому рассчитывать на сильное тепло сегодня не стоит.
Градусы и ветер
Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, сегодня в городе будет прохладно — всего +16…+18°. Если собираетесь за город, в Ленобласти разброс чуть больше: от +15° до +20°.
Ветер северо-западный, не очень сильный (3-8 м/с), но из-за влажности может казаться холоднее. Самое время достать легкие куртки или ветровки.
Берегите голову: давление падает
Атмосферное давление сейчас ниже нормы — 757 мм рт. ст. И оно продолжает падать. Если вы метеозависимы, можете почувствовать сонливость или легкую головную боль.
Когда потеплеет?
Хорошие новости: фронт уйдет быстро. Уже в четверг дожди прекратятся. Ночью будет еще свежо (+10…+12°), зато днем воздух прогреется до комфортных +19…+21°.
Ранее «Городовой» рассказывал, что сегодняшний день станет самым холодным в неделе.