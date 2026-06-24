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Градус ниже, зонт выше: синоптики пообещали Петербургу набег северо-западного фронта

Опубликовано: 24 июня 2026 09:15
 Проверено редакцией
Градус ниже, зонт выше: синоптики пообещали Петербургу набег северо-западного фронта
Градус ниже, зонт выше: синоптики пообещали Петербургу набег северо-западного фронта
Городовой ру
Лето в Петербурге решило взять паузу. К нам заглянул атмосферный фронт с северо-запада. Именно он пригнал тяжелые облака и дожди. Солнце будет проглядывать редко, поэтому рассчитывать на сильное

Лето в Петербурге решило взять паузу. К нам заглянул атмосферный фронт с северо-запада. Именно он пригнал тяжелые облака и дожди. Солнце будет проглядывать редко, поэтому рассчитывать на сильное тепло сегодня не стоит.

Градусы и ветер

Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, сегодня в городе будет прохладно — всего +16…+18°. Если собираетесь за город, в Ленобласти разброс чуть больше: от +15° до +20°.

Ветер северо-западный, не очень сильный (3-8 м/с), но из-за влажности может казаться холоднее. Самое время достать легкие куртки или ветровки.

Берегите голову: давление падает

Атмосферное давление сейчас ниже нормы — 757 мм рт. ст. И оно продолжает падать. Если вы метеозависимы, можете почувствовать сонливость или легкую головную боль.

Когда потеплеет?

Хорошие новости: фронт уйдет быстро. Уже в четверг дожди прекратятся. Ночью будет еще свежо (+10…+12°), зато днем воздух прогреется до комфортных +19…+21°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что сегодняшний день станет самым холодным в неделе.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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