«Забытые» пенсионеры: кому грозит отказ в выплатах и как не попасть в эту печальную категорию

Эмигранты, иностранцы и неофициально работающие — кто в зоне особого риска?

Бывают случаи, когда граждане, добросовестно трудившиеся всю жизнь, рискуют остаться без пенсионных выплат в старости. Что нужно знать, чтобы их избежать?

Кто может оказаться за чертой бедности?

Ряд категорий граждан сталкиваются с реальной угрозой остаться без пенсии.

В группу риска входят россияне, не имеющие достаточного стажа или пенсионных баллов, а также те, кто проживает за пределами России, даже при наличии российского гражданства.

Кроме того, в сложной ситуации оказываются иностранные граждане, получающие пенсию в странах, с которыми у России заключены соответствующие соглашения.

Судебная практика: Отказ в выплате социальной пенсии

Приведен пример реального судебного дела. Гражданин Азербайджана, проживший в России в течение 17 лет, обратился за социальной пенсией. Однако Социальный фонд России (СФР) отказал в выплате, ссылаясь на действующее соглашение между Россией и Азербайджаном.

Суд поддержал решение СФР.

Важно понимать, что пенсионное законодательство имеет свои нюансы, незнание которых может привести к негативным последствиям.

Условия получения страховой пенсии: Жесткие требования

Для получения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение следующих условий:

Достижение пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Наличие страхового стажа: не менее 15 лет.

Наличие пенсионных баллов (ИПК): не менее 30.

Несоблюдение любого из этих условий может стать причиной отказа в назначении пенсии.

Варианты действий: Как избежать пенсионной ямы

Если гражданин не соответствует требованиям для получения страховой пенсии, ему следует рассмотреть возможность получения социальной пенсии. Однако и здесь существуют ограничения.

Социальная пенсия: Кому она недоступна?

Получение социальной пенсии также связано с рядом условий:

Отсутствие официального трудоустройства. Отсутствие отчислений в СФР даже от индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Постоянное проживание на территории России. Пребывание на территории России более 183 дней в году, а также наличие регистрации по месту жительства.

Отсутствие получения пенсии из страны, с которой у РФ заключены соответствующие соглашения: в настоящее время такие договоры действуют с Таджикистаном и Азербайджаном.

Важно знать эти требования, чтобы избежать отказа в назначении пенсии.

Важно: Размер социальной пенсии в 2025 году

Размер социальной пенсии в 2025 году составит 8 824 рубля. Кроме того, возможна доплата до уровня прожиточного минимума в регионе проживания (например, в Москве — до 15 837 рублей).

Группа риска №1: Эмигранты без достаточного стажа

Эмигранты, не имеющие достаточного страхового стажа и пенсионных баллов, могут столкнуться с проблемой получения пенсии. Кроме того, проживание за границей делает невозможным получение социальной пенсии.

Им необходимо принять меры для обеспечения своего пенсионного будущего.

Решения:

Возвращение в Россию. Проживание на территории России не менее 183 дней в году, оформление регистрации по месту жительства и подача заявления на получение социальной пенсии.

Докупка стажа. Если не хватает менее пяти лет стажа, можно рассмотреть возможность его докупки.

Как докупить стаж:

Заключение договора гражданско-правового характера (ГПХ) с работодателем в РФ.

Перечисление взносов в качестве самозанятого (через приложение «Мой налог»).

Стоимость одного года стажа: Около 35 000 рублей (минимальная стоимость).

Группа риска №2: Иностранцы с пенсией из «договорных» стран

Иностранные граждане, получающие пенсию в Таджикистане или Азербайджане, могут столкнуться с отказом в назначении российской пенсии.

Как пишет «Юридический навигатор: от прав к решениям», международные договоры обязывают выплачивать пенсию только страной происхождения.

Категория граждан Причина отказа в пенсии Как избежать отказа/Что делать Те, кто работал неофициально (без стажа и баллов) Нет 15 лет страхового стажа и/или 30 пенсионных баллов — не назначат страховую пенсию. Оформить официальную занятость, докупить стаж. Граждане с "серой" зарплатой (отчислений нет) Отсутствие официальных отчислений — стаж и баллы не накапливаются. Перейти на официальную работу, докупить стаж. Россияне, постоянно проживающие за границей Нет регистрации и проживания в РФ более 183 дней в году — отказ в социальной пенсии. Вернуться в РФ, оформить регистрацию, прожить 183+ дней. Иностранцы, получающие пенсию из Таджикистана/Азербайджана Международные договоры: пенсию выплачивает только страна происхождения, даже при длительном проживании в РФ. Отказаться от пенсии на родине (сложно, требуется юр. консультация). Россияне без регистрации в РФ Нет постоянной регистрации — отказ в социальной пенсии. Восстановить регистрацию через МФЦ. Те, кто не подал заявление на пенсию Пенсия носит заявительный характер — без заявления не назначается. Подать заявление в СФР. Граждане с ошибками в документах Ошибки/несоответствия в трудовой книжке и других документах — стаж не засчитывается. Исправить документы, при необходимости — через суд. ИП и самозанятые без взносов в СФР Нет отчислений — нет стажа и баллов, пенсия не назначается. Начать платить взносы, оформить самозанятость.

Как избежать отказа в пенсии: Инструкция для будущих пенсионеров

Для обеспечения своего пенсионного будущего необходимо предпринять следующие шаги:

Шаг 1. Проверка стажа и баллов

Необходимо проверить свой страховой стаж и количество накопленных пенсионных баллов. Для этого следует:

Зайти в «Личный кабинет гражданина» на портале gosuslugi.ru.

Выбрать: «Пенсионные накопления» → «Сведения о стаже и баллах».

Тревожные сигналы:

Стаж менее 15 лет.

Количество баллов менее 30.

Периоды работы без отчислений в СФР («серая» зарплата).

Шаг 2. Определение статуса проживания

Для граждан России, проживающих за границей: необходимо иметь российскую прописку. Если ее нет, следует восстановить через МФЦ.

Для иностранных граждан: необходимо проверить действительность вида на жительство (ВНЖ) или патента и их сроки действия.

Шаг 3. Обращение в СФР до наступления пенсионного возраста

Рекомендуется обратиться в СФР заранее и запросить предварительную справку.

Если не хватает стажа — его можно докупить через самозанятость.

Для граждан Таджикистана/Азербайджана: рассмотреть возможность отказа от пенсии на родине (если российская пенсия будет выгоднее).

Важно! Отказ от пенсии в другой стране — сложный процесс. Рекомендуется проконсультироваться с юристом.