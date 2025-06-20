Городовой / Общество / «Забытые» пенсионеры: кому грозит отказ в выплатах и как не попасть в эту печальную категорию
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

«Забытые» пенсионеры: кому грозит отказ в выплатах и как не попасть в эту печальную категорию

Опубликовано: 20 июня 2025 14:02
пенсии, отказы
«Забытые» пенсионеры: кому грозит отказ в выплатах и как не попасть в эту печальную категорию
globallookpress/Shatokhina Natalia

Эмигранты, иностранцы и неофициально работающие — кто в зоне особого риска?

Бывают случаи, когда граждане, добросовестно трудившиеся всю жизнь, рискуют остаться без пенсионных выплат в старости. Что нужно знать, чтобы их избежать?

Кто может оказаться за чертой бедности?

Ряд категорий граждан сталкиваются с реальной угрозой остаться без пенсии.

В группу риска входят россияне, не имеющие достаточного стажа или пенсионных баллов, а также те, кто проживает за пределами России, даже при наличии российского гражданства.

Кроме того, в сложной ситуации оказываются иностранные граждане, получающие пенсию в странах, с которыми у России заключены соответствующие соглашения.

Судебная практика: Отказ в выплате социальной пенсии

Приведен пример реального судебного дела. Гражданин Азербайджана, проживший в России в течение 17 лет, обратился за социальной пенсией. Однако Социальный фонд России (СФР) отказал в выплате, ссылаясь на действующее соглашение между Россией и Азербайджаном.

Суд поддержал решение СФР.

Важно понимать, что пенсионное законодательство имеет свои нюансы, незнание которых может привести к негативным последствиям.

Условия получения страховой пенсии: Жесткие требования

Для получения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение следующих условий:

  • Достижение пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
  • Наличие страхового стажа: не менее 15 лет.
  • Наличие пенсионных баллов (ИПК): не менее 30.

Несоблюдение любого из этих условий может стать причиной отказа в назначении пенсии.

Варианты действий: Как избежать пенсионной ямы

Если гражданин не соответствует требованиям для получения страховой пенсии, ему следует рассмотреть возможность получения социальной пенсии. Однако и здесь существуют ограничения.

Социальная пенсия: Кому она недоступна?

Получение социальной пенсии также связано с рядом условий:

  • Отсутствие официального трудоустройства. Отсутствие отчислений в СФР даже от индивидуальных предпринимателей или самозанятых.
  • Постоянное проживание на территории России. Пребывание на территории России более 183 дней в году, а также наличие регистрации по месту жительства.
  • Отсутствие получения пенсии из страны, с которой у РФ заключены соответствующие соглашения: в настоящее время такие договоры действуют с Таджикистаном и Азербайджаном.

Важно знать эти требования, чтобы избежать отказа в назначении пенсии.

Важно: Размер социальной пенсии в 2025 году

Размер социальной пенсии в 2025 году составит 8 824 рубля. Кроме того, возможна доплата до уровня прожиточного минимума в регионе проживания (например, в Москве — до 15 837 рублей).

Группа риска №1: Эмигранты без достаточного стажа

Эмигранты, не имеющие достаточного страхового стажа и пенсионных баллов, могут столкнуться с проблемой получения пенсии. Кроме того, проживание за границей делает невозможным получение социальной пенсии.

Им необходимо принять меры для обеспечения своего пенсионного будущего.

Решения:

  • Возвращение в Россию. Проживание на территории России не менее 183 дней в году, оформление регистрации по месту жительства и подача заявления на получение социальной пенсии.
  • Докупка стажа. Если не хватает менее пяти лет стажа, можно рассмотреть возможность его докупки.

Как докупить стаж:

  • Заключение договора гражданско-правового характера (ГПХ) с работодателем в РФ.
  • Перечисление взносов в качестве самозанятого (через приложение «Мой налог»).

Стоимость одного года стажа: Около 35 000 рублей (минимальная стоимость).

Группа риска №2: Иностранцы с пенсией из «договорных» стран

Иностранные граждане, получающие пенсию в Таджикистане или Азербайджане, могут столкнуться с отказом в назначении российской пенсии.

Как пишет «Юридический навигатор: от прав к решениям», международные договоры обязывают выплачивать пенсию только страной происхождения.

Категория граждан Причина отказа в пенсии Как избежать отказа/Что делать
Те, кто работал неофициально (без стажа и баллов) Нет 15 лет страхового стажа и/или 30 пенсионных баллов — не назначат страховую пенсию. Оформить официальную занятость, докупить стаж.
Граждане с "серой" зарплатой (отчислений нет) Отсутствие официальных отчислений — стаж и баллы не накапливаются. Перейти на официальную работу, докупить стаж.
Россияне, постоянно проживающие за границей Нет регистрации и проживания в РФ более 183 дней в году — отказ в социальной пенсии. Вернуться в РФ, оформить регистрацию, прожить 183+ дней.
Иностранцы, получающие пенсию из Таджикистана/Азербайджана Международные договоры: пенсию выплачивает только страна происхождения, даже при длительном проживании в РФ. Отказаться от пенсии на родине (сложно, требуется юр. консультация).
Россияне без регистрации в РФ Нет постоянной регистрации — отказ в социальной пенсии. Восстановить регистрацию через МФЦ.
Те, кто не подал заявление на пенсию Пенсия носит заявительный характер — без заявления не назначается. Подать заявление в СФР.
Граждане с ошибками в документах Ошибки/несоответствия в трудовой книжке и других документах — стаж не засчитывается. Исправить документы, при необходимости — через суд.
ИП и самозанятые без взносов в СФР Нет отчислений — нет стажа и баллов, пенсия не назначается. Начать платить взносы, оформить самозанятость.

Как избежать отказа в пенсии: Инструкция для будущих пенсионеров

Для обеспечения своего пенсионного будущего необходимо предпринять следующие шаги:

Шаг 1. Проверка стажа и баллов

Необходимо проверить свой страховой стаж и количество накопленных пенсионных баллов. Для этого следует:

  • Зайти в «Личный кабинет гражданина» на портале gosuslugi.ru.
  • Выбрать: «Пенсионные накопления» → «Сведения о стаже и баллах».

Тревожные сигналы:

  • Стаж менее 15 лет.
  • Количество баллов менее 30.
  • Периоды работы без отчислений в СФР («серая» зарплата).

Шаг 2. Определение статуса проживания

Для граждан России, проживающих за границей: необходимо иметь российскую прописку. Если ее нет, следует восстановить через МФЦ.

Для иностранных граждан: необходимо проверить действительность вида на жительство (ВНЖ) или патента и их сроки действия.

Шаг 3. Обращение в СФР до наступления пенсионного возраста

Рекомендуется обратиться в СФР заранее и запросить предварительную справку.

Если не хватает стажа — его можно докупить через самозанятость.

Для граждан Таджикистана/Азербайджана: рассмотреть возможность отказа от пенсии на родине (если российская пенсия будет выгоднее).

Важно! Отказ от пенсии в другой стране — сложный процесс. Рекомендуется проконсультироваться с юристом.

Новости по теме
​​​​​​​Таджикистан для петербуржцев: дешево, красиво, но со своими нюансами ​​​​​​​Таджикистан для петербуржцев: дешево, красиво, но со своими нюансами 31 марта 2025 10:03
Кукиш, фига, шиш: как один жест стал символом отказа, оскорблением, оберегом и даже лекарством Кукиш, фига, шиш: как один жест стал символом отказа, оскорблением, оберегом и даже лекарством 29 марта 2025 09:33
Пенсионные выплаты: вся правда о прибавке к пенсии при наличии советского свидетельства о рождении Пенсионные выплаты: вся правда о прибавке к пенсии при наличии советского свидетельства о рождении 9 марта 2025 14:31
14,75% роста: как изменится размер социальной пенсии в 2025 году 14,75% роста: как изменится размер социальной пенсии в 2025 году 5 марта 2025 15:32
Придется затянуть пояса: эксперт предупредил петербуржцев о возможном уменьшении пенсионных выплат Придется затянуть пояса: эксперт предупредил петербуржцев о возможном уменьшении пенсионных выплат 22 февраля 2025 14:15
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».