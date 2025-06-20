«Забытые» пенсионеры: кому грозит отказ в выплатах и как не попасть в эту печальную категорию

Бывают случаи, когда граждане, добросовестно трудившиеся всю жизнь, рискуют остаться без пенсионных выплат в старости. Что нужно знать, чтобы их избежать?
Кто может оказаться за чертой бедности?
Ряд категорий граждан сталкиваются с реальной угрозой остаться без пенсии.
В группу риска входят россияне, не имеющие достаточного стажа или пенсионных баллов, а также те, кто проживает за пределами России, даже при наличии российского гражданства.
Кроме того, в сложной ситуации оказываются иностранные граждане, получающие пенсию в странах, с которыми у России заключены соответствующие соглашения.
Судебная практика: Отказ в выплате социальной пенсии
Приведен пример реального судебного дела. Гражданин Азербайджана, проживший в России в течение 17 лет, обратился за социальной пенсией. Однако Социальный фонд России (СФР) отказал в выплате, ссылаясь на действующее соглашение между Россией и Азербайджаном.
Суд поддержал решение СФР.
Важно понимать, что пенсионное законодательство имеет свои нюансы, незнание которых может привести к негативным последствиям.
Условия получения страховой пенсии: Жесткие требования
Для получения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение следующих условий:
- Достижение пенсионного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
- Наличие страхового стажа: не менее 15 лет.
- Наличие пенсионных баллов (ИПК): не менее 30.
Несоблюдение любого из этих условий может стать причиной отказа в назначении пенсии.
Варианты действий: Как избежать пенсионной ямы
Если гражданин не соответствует требованиям для получения страховой пенсии, ему следует рассмотреть возможность получения социальной пенсии. Однако и здесь существуют ограничения.
Социальная пенсия: Кому она недоступна?
Получение социальной пенсии также связано с рядом условий:
- Отсутствие официального трудоустройства. Отсутствие отчислений в СФР даже от индивидуальных предпринимателей или самозанятых.
- Постоянное проживание на территории России. Пребывание на территории России более 183 дней в году, а также наличие регистрации по месту жительства.
- Отсутствие получения пенсии из страны, с которой у РФ заключены соответствующие соглашения: в настоящее время такие договоры действуют с Таджикистаном и Азербайджаном.
Важно знать эти требования, чтобы избежать отказа в назначении пенсии.
Важно: Размер социальной пенсии в 2025 году
Размер социальной пенсии в 2025 году составит 8 824 рубля. Кроме того, возможна доплата до уровня прожиточного минимума в регионе проживания (например, в Москве — до 15 837 рублей).
Группа риска №1: Эмигранты без достаточного стажа
Эмигранты, не имеющие достаточного страхового стажа и пенсионных баллов, могут столкнуться с проблемой получения пенсии. Кроме того, проживание за границей делает невозможным получение социальной пенсии.
Им необходимо принять меры для обеспечения своего пенсионного будущего.
Решения:
- Возвращение в Россию. Проживание на территории России не менее 183 дней в году, оформление регистрации по месту жительства и подача заявления на получение социальной пенсии.
- Докупка стажа. Если не хватает менее пяти лет стажа, можно рассмотреть возможность его докупки.
Как докупить стаж:
- Заключение договора гражданско-правового характера (ГПХ) с работодателем в РФ.
- Перечисление взносов в качестве самозанятого (через приложение «Мой налог»).
Стоимость одного года стажа: Около 35 000 рублей (минимальная стоимость).
Группа риска №2: Иностранцы с пенсией из «договорных» стран
Иностранные граждане, получающие пенсию в Таджикистане или Азербайджане, могут столкнуться с отказом в назначении российской пенсии.
Как пишет «Юридический навигатор: от прав к решениям», международные договоры обязывают выплачивать пенсию только страной происхождения.
|Категория граждан
|Причина отказа в пенсии
|Как избежать отказа/Что делать
|Те, кто работал неофициально (без стажа и баллов)
|Нет 15 лет страхового стажа и/или 30 пенсионных баллов — не назначат страховую пенсию.
|Оформить официальную занятость, докупить стаж.
|Граждане с "серой" зарплатой (отчислений нет)
|Отсутствие официальных отчислений — стаж и баллы не накапливаются.
|Перейти на официальную работу, докупить стаж.
|Россияне, постоянно проживающие за границей
|Нет регистрации и проживания в РФ более 183 дней в году — отказ в социальной пенсии.
|Вернуться в РФ, оформить регистрацию, прожить 183+ дней.
|Иностранцы, получающие пенсию из Таджикистана/Азербайджана
|Международные договоры: пенсию выплачивает только страна происхождения, даже при длительном проживании в РФ.
|Отказаться от пенсии на родине (сложно, требуется юр. консультация).
|Россияне без регистрации в РФ
|Нет постоянной регистрации — отказ в социальной пенсии.
|Восстановить регистрацию через МФЦ.
|Те, кто не подал заявление на пенсию
|Пенсия носит заявительный характер — без заявления не назначается.
|Подать заявление в СФР.
|Граждане с ошибками в документах
|Ошибки/несоответствия в трудовой книжке и других документах — стаж не засчитывается.
|Исправить документы, при необходимости — через суд.
|ИП и самозанятые без взносов в СФР
|Нет отчислений — нет стажа и баллов, пенсия не назначается.
|Начать платить взносы, оформить самозанятость.
Как избежать отказа в пенсии: Инструкция для будущих пенсионеров
Для обеспечения своего пенсионного будущего необходимо предпринять следующие шаги:
Шаг 1. Проверка стажа и баллов
Необходимо проверить свой страховой стаж и количество накопленных пенсионных баллов. Для этого следует:
- Зайти в «Личный кабинет гражданина» на портале gosuslugi.ru.
- Выбрать: «Пенсионные накопления» → «Сведения о стаже и баллах».
Тревожные сигналы:
- Стаж менее 15 лет.
- Количество баллов менее 30.
- Периоды работы без отчислений в СФР («серая» зарплата).
Шаг 2. Определение статуса проживания
Для граждан России, проживающих за границей: необходимо иметь российскую прописку. Если ее нет, следует восстановить через МФЦ.
Для иностранных граждан: необходимо проверить действительность вида на жительство (ВНЖ) или патента и их сроки действия.
Шаг 3. Обращение в СФР до наступления пенсионного возраста
Рекомендуется обратиться в СФР заранее и запросить предварительную справку.
Если не хватает стажа — его можно докупить через самозанятость.
Для граждан Таджикистана/Азербайджана: рассмотреть возможность отказа от пенсии на родине (если российская пенсия будет выгоднее).
Важно! Отказ от пенсии в другой стране — сложный процесс. Рекомендуется проконсультироваться с юристом.