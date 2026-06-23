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Лучше оставить их дома: какие вещи не стоит брать в летний отпуск - точно не пригодятся

Опубликовано: 23 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Лучше оставить их дома: какие вещи не стоит брать в летний отпуск - точно не пригодятся
Лучше оставить их дома: какие вещи не стоит брать в летний отпуск - точно не пригодятся
Legion-Media
Названы вещи, которым не место в вашем чемодане

К сбору чемодана перед отпуском каждый россиянин относится с полной серьезностью. Тщательно подбирается каждая вещь, но практика показывает, что некоторые из них на самом деле не нужны во время отдыха. Что точно не стоит брать с собой в дорогу?

Большое количество косметических средств

Женщинам хочется всегда чувствовать себя уверенно, поэтому многие берут с собой декоративную и уходовую косметику. Различные тональные средства, пудры, тени, тушь могут расплываться от сильной жары, поэтому их не стоит брать с собой.

Везти в поездку свои шампуни, лосьоны, гели для душа - еще более странная идея. Обычно такие средства есть в отеле, но при необходимости их можно приобрести в магазинах.

Тяжелая обувь

Даже если вы планируете не только лежать на пляже, но и уделять время активному отдыху, то стоит оставить дома тяжелую обувь. Лучше заменить ее легкими кроссовками, кедами или сандалиями. Во время отдыха на море вам вряд ли понадобится обувь на шпильках и прочие неудобные варианты, сообщает портал "Тонкости туризма"

Громоздкие украшения

В жаркую погоду вряд ли захочется надевать на себя тяжелые бусы, сережки и браслеты. Ювелирные украшения также следует оставить дома, иначе весь отпуск придется беспокоиться об их сохранности.

Бытовые девайсы

В отпуске, который проходит на море, можно без проблем отказаться от плойки, фена, выпрямителя, отпаривателя и прочей техники. Фен и утюг получится найти в любом отеле.

Опыт автора

“Раньше я активно брала в отпуск много косметики, но только со временем поняла, что в этом нет никакого смысла. Теперь практически всю косметику оставляю дома”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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