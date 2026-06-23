Лучше оставить их дома: какие вещи не стоит брать в летний отпуск - точно не пригодятся

К сбору чемодана перед отпуском каждый россиянин относится с полной серьезностью. Тщательно подбирается каждая вещь, но практика показывает, что некоторые из них на самом деле не нужны во время отдыха. Что точно не стоит брать с собой в дорогу?
Большое количество косметических средств
Женщинам хочется всегда чувствовать себя уверенно, поэтому многие берут с собой декоративную и уходовую косметику. Различные тональные средства, пудры, тени, тушь могут расплываться от сильной жары, поэтому их не стоит брать с собой.
Везти в поездку свои шампуни, лосьоны, гели для душа - еще более странная идея. Обычно такие средства есть в отеле, но при необходимости их можно приобрести в магазинах.
Тяжелая обувь
Даже если вы планируете не только лежать на пляже, но и уделять время активному отдыху, то стоит оставить дома тяжелую обувь. Лучше заменить ее легкими кроссовками, кедами или сандалиями. Во время отдыха на море вам вряд ли понадобится обувь на шпильках и прочие неудобные варианты, сообщает портал "Тонкости туризма"
Громоздкие украшения
В жаркую погоду вряд ли захочется надевать на себя тяжелые бусы, сережки и браслеты. Ювелирные украшения также следует оставить дома, иначе весь отпуск придется беспокоиться об их сохранности.
Бытовые девайсы
В отпуске, который проходит на море, можно без проблем отказаться от плойки, фена, выпрямителя, отпаривателя и прочей техники. Фен и утюг получится найти в любом отеле.
Опыт автора
“Раньше я активно брала в отпуск много косметики, но только со временем поняла, что в этом нет никакого смысла. Теперь практически всю косметику оставляю дома”, - рассказала Полина Аксенова.
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