Забытый аптечный секрет: как победить грипп вдвое быстрее без привычных домашних средств

Опубликовано: 26 декабря 2025 11:30
Городовой ру

Вирус можно буквально вымыть из организма.

Канадский специалист Брэндон Лю рассказал о методе, который, по утверждению учёных, может ускорить выздоровление при простуде и гриппе примерно на два дня, не требуя приёма лекарств, сообщает 78.ru.

В основе — регулярное промывание носа раствором морской соли, что, как отмечается, помогает удалять вирусы ещё до развития осложнений. Особое внимание к этому способу вызвано его простотой и подтверждённой эффективностью.

Суть исследования заключалась в наблюдении за двумя группами заболевших: одни прибегали только к традиционному уходу и немедикаментозным средствам, другие использовали солевые промывания в дополнение.

Оказалось, что продолжительность болезни у второй группы сократилась в среднем на два дня — это примерно на 22% меньше, чем у тех, кто не использовал этот способ.

Кроме того, участники, промывавшие нос, в целом реже пользовались лекарствами, количество применяемых препаратов снизилось на 36%, а вероятность заразить других членов семьи стала ниже на треть.

У тех, кто применял промывания, заложенность отходила быстрее на три дня, а такие симптомы, как кашель, насморк и чихание, утихали примерно на полтора-два дня раньше, чем обычно. Брэндон Лю поясняет:

«Промывание вымывает вирусы из носа и горла, помогая быстрее выздороветь».

По словам врача, ионы хлора запускают выработку особого соединения — хлорноватистой кислоты, обладающей сильным антимикробным действием.

Уровень вирусов в организме начал снижаться у 73% тех, кто применял солевой раствор, тогда как среди применявших стандартные методы эта доля составила только 43%.

Такой результат говорит о заметной разнице в эффективности. В исследовании отмечается не только уменьшение тяжести симптомов, но и снижение риска передачи инфекции.

Медики советуют начинать промывания как можно раньше — при первых признаках заболевания. Для приготовления раствора потребуется: три маленькие ложки морской соли на два стакана кипячёной охлаждённой или дистиллированной воды.

Использовать обычную воду из-под крана специалисты не рекомендуют из-за риска заражения опасными микроорганизмами.

Для одной процедуры нужно примерно 18 миллилитров раствора; его аккуратно вливают в ноздрю, а затем промывают горло этим же составом в течение двадцати секунд.

Рекомендуется повторять манипуляцию до шести раз в сутки, а по мере улучшения состояния — делать перерывы между процедурами дольше.

К этому методу стоит относиться как к дополнительному — он не заменяет визита к врачу при тяжёлом состоянии.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
