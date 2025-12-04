Городовой / Учеба / Зачем Петру I в Петербурге понадобились светские школы? Ответ в нуждах флота, стройки и бюрократии
Зачем Петру I в Петербурге понадобились светские школы? Ответ в нуждах флота, стройки и бюрократии

Опубликовано: 4 декабря 2025 12:12
Светские школы стали инструментом петровских реформ.

Петербург с самого начала создавался как город новой формации, где образование должно было служить не только духовным, но и практическим целям государства.

Церковно-приходские школы, дававшие лишь базовую грамоту, не могли подготовить специалистов, необходимых для флота, строительства и управления.

Поэтому уже в 1705 году открывается Школа математических и навигацких наук, а в 1715 — Морская академия, где изучали не только Закон Божий, но и алгебру, навигацию, фортификацию.

Архитектура этих учебных заведений тоже была новаторской. В отличие от традиционных школ при монастырях, они размещались в специально построенных зданиях с просторными классами, чертёжными залами и обсерваториями.

Ученики жили при школах — это были первые интернаты в России.

Образование становилось не привилегией, а государственной повинностью: дворянских детей могли забрать в школу принудительно, а за побег грозила суровая кара.

Лариса Никонова
