Зачем пушкам «рога» и куда исчезли их подставки: в Гатчину возвращаются легендарные «единороги»

Гатчинский дворец готовится к большому событию. На его бастионы скоро вернутся знаменитые пушки-«единороги». Это не просто старинное железо, а настоящая гордость русской артиллерии XVIII века.
Почему пушки называют «единорогами»?
Многих удивляет сказочное название. На самом деле всё просто: эти орудия изобрели при графе Шувалове. На его семейном гербе красовался единорог, изображение которого стали отливать на стволах пушек.
Это были уникальные для своего времени орудия — смесь пушки и гаубицы. Они могли стрелять практически всем: ядрами, бомбами и картечью.
В эпоху Екатерины II «единороги» считались грозным оружием, а сегодня они — редкие музейные экспонаты, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Куда исчезли пушки в 1941 году?
До начала Великой Отечественной войны артиллерия стояла вдоль крепостной стены дворца. Она создавала тот самый суровый облик замка-крепости, который мы так любим.
Когда враг подошел к Ленинграду, сами пушки (стволы) успели эвакуировать в тыл и тем самым спасли. А вот деревянные лафеты — подставки, на которых держатся стволы — вывезти не удалось.
За годы войны они были полностью разрушены или сожжены. Без них пушки десятилетиями лежали в запасниках, ведь выставлять их «голыми» было нельзя.
Ювелирная работа реставраторов
Чтобы вернуть орудия на их законные места, пришлось проделать огромную работу. Главная сложность была в воссоздании тех самых лафетов.
- Историческая точность: Реставраторы используют чертежи XVIII века.
- Материалы: Это будет дерево, кованый металл и специальная пропитка, чтобы пушки не боялись капризной питерской погоды.
Когда ждать возвращения?
Все работы планируют завершить к 2026 году. Дата выбрана не случайно — Гатчинскому дворцу исполнится 260 лет.
К юбилею историческая справедливость восторжествует. «Единороги» снова займут свои позиции на бастионной стене. Дворец наконец-то обретет свой законченный вид, какой он имел при императорах.