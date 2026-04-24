Зачем пушкам «рога» и куда исчезли их подставки: в Гатчину возвращаются легендарные «единороги»

Гатчинский дворец готовится к большому событию. На его бастионы скоро вернутся знаменитые пушки-«единороги». Это не просто старинное железо, а настоящая гордость русской артиллерии XVIII века.

Почему пушки называют «единорогами»?

Многих удивляет сказочное название. На самом деле всё просто: эти орудия изобрели при графе Шувалове. На его семейном гербе красовался единорог, изображение которого стали отливать на стволах пушек.

Это были уникальные для своего времени орудия — смесь пушки и гаубицы. Они могли стрелять практически всем: ядрами, бомбами и картечью.

В эпоху Екатерины II «единороги» считались грозным оружием, а сегодня они — редкие музейные экспонаты, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Куда исчезли пушки в 1941 году?

До начала Великой Отечественной войны артиллерия стояла вдоль крепостной стены дворца. Она создавала тот самый суровый облик замка-крепости, который мы так любим.

Когда враг подошел к Ленинграду, сами пушки (стволы) успели эвакуировать в тыл и тем самым спасли. А вот деревянные лафеты — подставки, на которых держатся стволы — вывезти не удалось.

За годы войны они были полностью разрушены или сожжены. Без них пушки десятилетиями лежали в запасниках, ведь выставлять их «голыми» было нельзя.

Ювелирная работа реставраторов

Чтобы вернуть орудия на их законные места, пришлось проделать огромную работу. Главная сложность была в воссоздании тех самых лафетов.

Реставраторы используют чертежи XVIII века. Материалы: Это будет дерево, кованый металл и специальная пропитка, чтобы пушки не боялись капризной питерской погоды.

Когда ждать возвращения?

Все работы планируют завершить к 2026 году. Дата выбрана не случайно — Гатчинскому дворцу исполнится 260 лет.

К юбилею историческая справедливость восторжествует. «Единороги» снова займут свои позиции на бастионной стене. Дворец наконец-то обретет свой законченный вид, какой он имел при императорах.