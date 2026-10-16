Задержанную по суду пенсию предложили индексировать от инфляции — подход к начислениям может стать единым

Что меняет новый законопроект

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который должен уберечь пенсионные выплаты от обесценивания из‑за задержек.

Сейчас, даже если суд обязал доплатить, деньги нередко приходят позже, а инфляция снижает их реальную ценность — и в законе не было чёткого правила, как это компенсировать.

Где была проблема

Разные суды по‑разному определяли, с какого дня начислять индексацию, а иногда и вовсе отказывали в ней. Из‑за этой неопределённости пенсионеры теряли часть положенной суммы. Конституционный суд счёл такую ситуацию нарушением и потребовал устранить пробел.

Что меняет новый закон

В Закон «О страховых пенсиях» добавят статью 34.1: индексацию задержанной выплаты будут проводить с первого дня после месяца, когда решение суда вступило в силу.

"Правило распространится на пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца — но только если для перерасчёта не нужны дополнительные сведения", - отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Ключевые моменты:

дата индексации станет единой и понятной;

выплаты будут защищены от потерь из‑за инфляции;

механизм сработает, если у фонда уже есть все данные;

сам порядок индексации не поменяется.

Что думают люди

«Если суд постановил доплатить, индексация должна идти сразу — иначе получается, что человек в минусе просто из‑за бюрократии», — говорит пенсионерка из Воронежа. «Хочется, чтобы правило работало без исключений: дата должна быть однозначной, а не предметом споров», — отмечает житель Екатеринбурга. «Хорошо, что убирают лазейки: человек и так тратит время и нервы на суд, не должен ещё и терять деньги из‑за сроков», — считает москвичка.

Вывод

Законопроект делает правила индексации прозрачными и убирает разночтения, из‑за которых пенсионеры теряли деньги. Если документ примут окончательно, защита пенсионных выплат станет надёжнее.

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