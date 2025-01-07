Городовой / Город / Загадка «Неизвестной» Крамского: кого художник изобразил на картине
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

Загадка «Неизвестной» Крамского: кого художник изобразил на картине

7 января 2025 09:01
Картина Ивана Крамского «Неизвестная»
Загадка «Неизвестной» Крамского: кого художник изобразил на картине
Legion-Media

Остается только гадать.

Картина Ивана Крамского «Неизвестная», написанная в 1883 году, по праву считается одним из самых загадочных и обсуждаемых произведений русского искусства. Эта работа, часто называемая «Русской Джокондой», притягивает взгляды не только своей эстетической красотой, но и таинственной историей, скрытой за образом прекрасной незнакомки, восседающей в коляске на фоне петербургских пейзажей.

На что обратить внимание

За спиной у героини картины, словно намек на место действия, легко узнаются Александринский театр и очертания Аничкова дворца. Современники Крамского, бросив взгляд на это полотно, не могли не заметить скандальную деталь: молодая женщина сидит в экипаже одна, без сопровождающего мужчины. Для того времени это было неслыханно. Самостоятельный выезд дамы в свет считался неприличным, она всегда должна была находиться в сопровождении отца, мужа, брата или другого родственника мужского пола.

Одежда незнакомки также вызывает вопросы. Она как будто надела все лучшее сразу: бархатную шляпку модели со страусиным пером и жемчугом, кожаные перчатки тонкой выделки, и пальто с лентами и меховой опушкой. На первый взгляд, это может показаться просто модной подборкой самых актуальных вещей сезона. Однако, в то время подобный наряд могли себе позволить только дамы с сомнительной репутацией.

Кто же она на самом деле?

Загадочная личность незнакомки породила множество версий, от правдоподобных до фантастических. Самая прозаичная гласит, что моделью Крамского была дорогая проститутка, на что указывает близость Аничкова дворца, где в Александринском сквере собирались дамы полусвета. Другие версии связывают незнакомку с царской династией Романовых. Предполагают, что на портрете изображена сестра генерала Скобелева, Зинаида Богарнэ, у которой был роман с великим князем Алексеем Александровичем.

Еще одна версия указывает на княжну Екатерину Долгорукову, фаворитку Александра II, известную своей смелостью нарушать общепринятые правила. Возможно, это княжна Варвара Туркестанова, фрейлина императрицы Марии Федоровны и любовница Александра I.

Есть и менее популярные предположения, например, что это дочь самого Крамского, Софья, или Матрена Саввишна Бестужева, горничная, покорившая сердце князя Бестужева.

Сегодня «Неизвестная» Ивана Крамского находится в Третьяковской галерее, продолжая восхищать и волновать воображение зрителей. Картина остается не только шедевром русского портретного искусства, но и памятником эпохи, отражая противоречия и нравы петербургского общества конца XIX века. Она до сих пор будоражит умы историков и искусствоведов, напоминая о том, что истинная красота всегда остается загадкой.

Новости по теме
Боятся даже тех, у кого отличный опыт: вот кого не хотят нанимать многие работодатели Боятся даже тех, у кого отличный опыт: вот кого не хотят нанимать многие работодатели 9 октября 2024 14:00
Куда пропал четвертый класс в советских школах: у кого-то был, у кого-то нет Куда пропал четвертый класс в советских школах: у кого-то был, у кого-то нет 27 мая 2024 14:00
Странная кража в Эрмитаже: почему похищенную картину Жерома «Бассейн в гареме» передали именно Зюганову Странная кража в Эрмитаже: почему похищенную картину Жерома «Бассейн в гареме» передали именно Зюганову 9 января 2025 23:01
Загадка Васильевского острова: почему в Петербурге улицы заменили линиями Загадка Васильевского острова: почему в Петербурге улицы заменили линиями 8 января 2025 19:02
Всех петербуржцев, у кого стоит Telegram Premium, предупредили: мошенники используют новую схему Всех петербуржцев, у кого стоит Telegram Premium, предупредили: мошенники используют новую схему 8 января 2025 18:29
Автор:
Юлия Степанова
Город Санкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 11
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».