Загадка «Неизвестной» Крамского: кого художник изобразил на картине

Картина Ивана Крамского «Неизвестная», написанная в 1883 году, по праву считается одним из самых загадочных и обсуждаемых произведений русского искусства. Эта работа, часто называемая «Русской Джокондой», притягивает взгляды не только своей эстетической красотой, но и таинственной историей, скрытой за образом прекрасной незнакомки, восседающей в коляске на фоне петербургских пейзажей.

На что обратить внимание

За спиной у героини картины, словно намек на место действия, легко узнаются Александринский театр и очертания Аничкова дворца. Современники Крамского, бросив взгляд на это полотно, не могли не заметить скандальную деталь: молодая женщина сидит в экипаже одна, без сопровождающего мужчины. Для того времени это было неслыханно. Самостоятельный выезд дамы в свет считался неприличным, она всегда должна была находиться в сопровождении отца, мужа, брата или другого родственника мужского пола.

Одежда незнакомки также вызывает вопросы. Она как будто надела все лучшее сразу: бархатную шляпку модели со страусиным пером и жемчугом, кожаные перчатки тонкой выделки, и пальто с лентами и меховой опушкой. На первый взгляд, это может показаться просто модной подборкой самых актуальных вещей сезона. Однако, в то время подобный наряд могли себе позволить только дамы с сомнительной репутацией.

Кто же она на самом деле?

Загадочная личность незнакомки породила множество версий, от правдоподобных до фантастических. Самая прозаичная гласит, что моделью Крамского была дорогая проститутка, на что указывает близость Аничкова дворца, где в Александринском сквере собирались дамы полусвета. Другие версии связывают незнакомку с царской династией Романовых. Предполагают, что на портрете изображена сестра генерала Скобелева, Зинаида Богарнэ, у которой был роман с великим князем Алексеем Александровичем.

Еще одна версия указывает на княжну Екатерину Долгорукову, фаворитку Александра II, известную своей смелостью нарушать общепринятые правила. Возможно, это княжна Варвара Туркестанова, фрейлина императрицы Марии Федоровны и любовница Александра I.

Есть и менее популярные предположения, например, что это дочь самого Крамского, Софья, или Матрена Саввишна Бестужева, горничная, покорившая сердце князя Бестужева.

Сегодня «Неизвестная» Ивана Крамского находится в Третьяковской галерее, продолжая восхищать и волновать воображение зрителей. Картина остается не только шедевром русского портретного искусства, но и памятником эпохи, отражая противоречия и нравы петербургского общества конца XIX века. Она до сих пор будоражит умы историков и искусствоведов, напоминая о том, что истинная красота всегда остается загадкой.