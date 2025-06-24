Русская русалка — не голливудская дива: почему сказочный персонаж Пушкина сильно отличается от общепринятых представленний

Строки из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» о русалке, сидящей на ветвях, знакомы каждому с детства. Но почему русалка, существо, по определению связанное с водой, оказалась на дереве?

Этнограф Дмитрий Баранов, заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, пролил свет на этот вопрос.

Русская русалка: существо леса, а не моря

Дело в том, что люди привыкли представлять русалку как полуобнаженную красавицу, живущую в воде, но в русской культуре у нее была совсем другая среда обитания.

«Это персонаж, который связан в первую очередь с растительностью, и в частности с деревом — она висит или качается на ветвях дерева, заманивает парней, набрасывается на них, щекочет. Поэтому этот образ связан в первую очередь не только с растительностью, но и с цветением», — поделился Дмитрий Баранов

Таким образом, Пушкин, изображая русалку на ветвях, не допустил ошибку, а точно отразил народные представления о ней.

Античные корни славянской русалки

«Если мы обратимся к этимологии названия русалки, то мы увидим такую цепочку: русалка — русалья — розалия — роза. То есть на самом деле этот образ восходит к античной традиции, временам, когда римляне ходили на могилы своих родителей поминать предков и устилали надгробия лепестками роз. Потом в таком трансформированном виде через Византию этот образ проник в русскую мифологию», — объясняет Дмитрий Баранов.

Это означает, что за образом русской русалки стоит долгая и сложная история, уходящая корнями в древние верования.

При этом, где-то по пути этот образ принял облик красивой девушки (но, кстати, иногда и безобразной старухи), тем не менее все равно связанной с деревьями и с цветением.

Русалка в русской мифологии — это не просто женщина с рыбьим хвостом, это дух растительности, связанный с плодородием и расцветом природы.

Опасность в цветущем поле: как защититься от русалки

«Поэтому ни в коем случае нельзя было в русской деревне ходить в цветущее поле. Например, лен цветет, овес, рожь — не ходи туда: русалка на тебя накинется и защекочет. А если уж ты пошел, то нужно не один крестик на себя надеть, а целых два: на грудь и на спину, потому что русалка может подкрасться к тебе, накинется и будет щекотать тебя до смерти либо сделает так, что ты будешь сохнуть по русалке», — подчеркнул Дмитрий Баранов.

Русалки считались опасными существами, которые могли навредить людям. Поэтому, в период цветения растений, когда русалки якобы становились особенно активными, крестьяне старались избегать посещения полей и лесов.

Так что вопрос насчет русалки у Пушкина — отнюдь не детский, а самый что ни на есть этнографический лесной образ. Поэт, сам того не зная, точно передал народные представления о русалках, сложившиеся на протяжении веков.