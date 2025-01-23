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Где в Петербурге найти кусок чистого золота: три легенды о старинной кованной ограде

23 января 2025 10:03
Летний сад
Где в Петербурге найти кусок чистого золота: три легенды о старинной кованной ограде
globallookpress/ Zamir Usmanov

Она притягивала взгляды во все времена.

Санкт-Петербург, основанный в 1703 году, окутан множеством легенд и мифов. Этот утонченный, романтичный и в то же время мистический город обладает уникальной харизмой, и почти каждая его достопримечательность хранит свою историю и тайну. Среди многочисленных загадок Северной столицы особое место занимает Летний сад – старейший и любимый парк петербуржцев, чья притягательность словно магнит манит к себе гостей города со всего света.

Одним из самых известных элементов Летнего сада является его старинная ограда. Кованая решетка с необычным геометрическим орнаментом, позолоченными розетками и 36 гранитными колоннами, украшенными вазами, создана в стиле классицизма и настолько гармонична, что вызывает трепет не только заезжих иностранцев, но и жителей города.

Легенда о заезжем англичанине: пленительная красота ограды

С оградой Летнего сада связана одна из самых популярных городских легенд. Согласно этой истории, богатый англичанин, наслышанный о красотах Петербурга, отправился в путешествие, чтобы увидеть все своими глазами. Прибыв в город и увидев в белую ночь мерцающие огни и живописную решетку сада, он был настолько поражен, что, не сходя на берег, повелел плыть домой. На вопрос капитана о причине такого поступка, путешественник ответил, что не верит, что сможет увидеть что-то более прекрасное, чем Летний сад и его ограда.

Американцы и сотня паровозов

Еще одна легенда гласит, что в 1930-е годы американцы хотели приобрести ограду Летнего сада, предлагая за нее сотню паровозов. Однако эта попытка не увенчалась успехом, и ограда осталась украшением Петербурга.

Тайна золотого звена

Третья легенда, связанная с оградой Летнего сада, говорит о сокровище, которое она хранит. Согласно этой легенде, одно из звеньев ограды сделано из чистого золота. Однако какое именно звено является золотым, никому не известно.

Летний сад и его ограда – это не только исторические достопримечательности Санкт-Петербурга, но и места, которые окутаны тайнами и легендами, делая город еще более притягательным и загадочным. Эти истории передаются из поколения в поколение, добавляя особый шарм Северной столице.

Фото: globallookpress/ Nikolay Orlov

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Автор:
Юлия Степанова
Город Санкт-Петербург
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