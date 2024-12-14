Памятник Чижику-Пыжику от туристов спрятан: как найти культовую достопримечательность Петербурга

Санкт-Петербург, знаменитый своими культурными достопримечательностями, гордится уникальными памятниками, среди которых выделяется миниатюрная бронзовая птичка — Чижик-Пыжик. Этот крошечный монумент, не так и просто найти: расположен он на подпорной стенке Первого Инженерного моста у реки Фонтанки. Памятник стал не только символом города, но и породил легенды и даже традиции.

История и легенды Чижика-Пыжика

Памятник был установлен 19 ноября 1994 года по инициативе писателя Андрея Битова в рамках сатирического фестиваля «Золотой Остап». Скульптуру создал грузинский мастер Резо Габриадзе. Миниатюрная птица из бронзы увековечивает прозвище студентов Императорского училища правоведения XIX века, которые носили ярко-зеленую форму с желтыми петлицами и пыжиковыми шапками, напоминая чижей.

Согласно легенде, юные правоведы любили посещать трактир неподалеку, а строки знаменитого стишка «Чижик-Пыжик, где ты был?» отразили эту привычку. Сегодня птичка стала символом исполнения желаний: туристы бросают монетки к пьедесталу, надеясь, что желание сбудется, если монета задержится.

Место расположения и как найти

Чижик-Пыжик находится на подпорной стенке Первого Инженерного моста, недалеко от Михайловского замка. Ближайшая станция метро — «Гостиный двор», откуда пешком можно дойти до памятника через Невский проспект.

Интересные факты

Размеры и вес: Чижик-Пыжик признан самой маленькой скульптурой в Санкт-Петербурге. Высота — всего 11 см, а вес — 5 кг.

Чижик-Пыжик признан самой маленькой скульптурой в Санкт-Петербурге. Высота — всего 11 см, а вес — 5 кг. Популярность среди воров: Монумент был украден 7 раз. В последний раз похитить птичку не удалось благодаря новым прочным креплениям.

Монумент был украден 7 раз. В последний раз похитить птичку не удалось благодаря новым прочным креплениям. Народная любовь: Даже после исчезновений Чижика небезразличные жители города находили украденную фигурку или организовывали сбор средств для её восстановления.

Чижик-Пыжик стал олицетворением Петербурга — скромным, но глубоким символом, который привлекает туристов и радует горожан. Увидеть эту миниатюрную птицу — обязательный пункт в программе путешествия по культурной столице.