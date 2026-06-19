Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол

Молодые кабачки превращаются в настоящую праздничную закуску, если приготовить их в виде рулетиков с сырной начинкой. Снаружи получается румяная золотистая корочка, а внутри — нежный сыр, ароматный чеснок, свежая зелень и сочный помидор.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Алла Фомина".
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.,
- яйца — 3 шт.,
- твёрдый сыр — 100 г,
- мука — 3 ст. л.,
- помидор — 1 шт.,
- майонез — 1 ст. л.,
- сметана — 1 ст. л.,
- чеснок — 3 зубчика,
- укроп — по вкусу,
- петрушка — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Кабачки промываю и обсушиваю. Молодые плоды нарезаю вдоль тонкими пластинами толщиной примерно 3-5 мм.
Яйца разбиваю в миску и слегка взбиваю вилкой. В отдельную тарелку насыпаю муку. Каждую пластинку кабачка сначала обваливаю в муке, затем окунаю во взбитое яйцо.
На хорошо разогретой сковороде с маслом быстро обжариваю кабачки с двух сторон до красивой золотистой корочки. Готовые полоски выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
Для начинки натираю сыр на мелкой тёрке. Добавляю измельчённый чеснок, мелко нарезанную зелень, майонез и сметану. Солю, перчу и тщательно перемешиваю.
Помидор нарезаю небольшими дольками. На край каждой полоски кабачка выкладываю немного сырной начинки, сверху помещаю дольку помидора и аккуратно сворачиваю рулетиком.
Готовые рулетики перекладываю на блюдо и сразу подаю к столу.
Примерное время приготовления: 40 минут.
Личный опыт
Иногда я добавляю внутрь начинки солёные огурчики. Так закуска получается ещё пикантнее.
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