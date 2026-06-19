Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол

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Мягкие, сочные и с тянущимся сыром внутри: эти рулетики исчезают со стола первыми

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Кабачки ещё никогда не были такими вкусными: хрустящая вкуснятина с сыром — хоть на праздник, хоть на ужин

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Хрустящие рулетики из пекинской капусты с ветчиной и сыром: исчезают быстрее, чем вы их готовите

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Не подкормки, а настоящее золото для рассады: 3 классных варианта для огурцов, помидоров и кабачков

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Запечённая картошка с чесноком и сыром: так просто, а вкус как в ресторане

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