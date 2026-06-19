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Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол

Опубликовано: 19 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол
Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол
Городовой ру
Нежные внутри, хрустящие снаружи.

Молодые кабачки превращаются в настоящую праздничную закуску, если приготовить их в виде рулетиков с сырной начинкой. Снаружи получается румяная золотистая корочка, а внутри — нежный сыр, ароматный чеснок, свежая зелень и сочный помидор.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Алла Фомина".

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.,
  • яйца — 3 шт.,
  • твёрдый сыр — 100 г,
  • мука — 3 ст. л.,
  • помидор — 1 шт.,
  • майонез — 1 ст. л.,
  • сметана — 1 ст. л.,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • укроп — по вкусу,
  • петрушка — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Кабачки промываю и обсушиваю. Молодые плоды нарезаю вдоль тонкими пластинами толщиной примерно 3-5 мм.

Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол - image 1
Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол - image 1

Яйца разбиваю в миску и слегка взбиваю вилкой. В отдельную тарелку насыпаю муку. Каждую пластинку кабачка сначала обваливаю в муке, затем окунаю во взбитое яйцо.

На хорошо разогретой сковороде с маслом быстро обжариваю кабачки с двух сторон до красивой золотистой корочки. Готовые полоски выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Для начинки натираю сыр на мелкой тёрке. Добавляю измельчённый чеснок, мелко нарезанную зелень, майонез и сметану. Солю, перчу и тщательно перемешиваю.

Помидор нарезаю небольшими дольками. На край каждой полоски кабачка выкладываю немного сырной начинки, сверху помещаю дольку помидора и аккуратно сворачиваю рулетиком.

Готовые рулетики перекладываю на блюдо и сразу подаю к столу.

Примерное время приготовления: 40 минут.

Личный опыт

Иногда я добавляю внутрь начинки солёные огурчики. Так закуска получается ещё пикантнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить яйца по-турецки с овощами и сыром.

Автор:
Александр Асташкин
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