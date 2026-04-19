Заливаю огурцы кипятком — и получаю закуску лучше дорогих солений: старинный рецепт, который снова в тренде
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Заливаю огурцы кипятком — и получаю закуску лучше дорогих солений: старинный рецепт, который снова в тренде

Опубликовано: 19 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Эту закуску многие помнят ещё с детства.

Так огурцы готовили к отварной картошке, ставили на праздничный стол, подавали к мясу и ели просто с чёрным хлебом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг, чеснок — 3-4 зубчика, укроп — пучок, соль — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., уксус 9% — 2 ст. л., растительное масло — 2-3 ст. л., чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала нарезаю огурцы кружочками или брусочками и выкладываю в глубокую миску. Затем заливаю их кипятком буквально на 30-60 секунд — этого достаточно, чтобы они слегка раскрылись и стали ярче по цвету. После этого сразу сливаю воду через дуршлаг.

Далее добавляю измельчённый чеснок, свежий укроп, соль, сахар, перец, уксус и растительное масло. Всё тщательно перемешиваю, чтобы маринад равномерно распределился.

Оставляю минимум на 30 минут, но лучше — на 2-3 часа в холодильнике. За это время огурцы полностью пропитываются ароматами и становятся ещё вкуснее.

В итоге получается что-то среднее между малосольными и маринованными огурцами — но без долгого ожидания и стерилизации.

Примерное время приготовления: 5 минут + 2-3 часа на настаивание.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью