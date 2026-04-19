Заливаю огурцы кипятком — и получаю закуску лучше дорогих солений: старинный рецепт, который снова в тренде

Так огурцы готовили к отварной картошке, ставили на праздничный стол, подавали к мясу и ели просто с чёрным хлебом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
огурцы — 1 кг, чеснок — 3-4 зубчика, укроп — пучок, соль — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., уксус 9% — 2 ст. л., растительное масло — 2-3 ст. л., чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала нарезаю огурцы кружочками или брусочками и выкладываю в глубокую миску. Затем заливаю их кипятком буквально на 30-60 секунд — этого достаточно, чтобы они слегка раскрылись и стали ярче по цвету. После этого сразу сливаю воду через дуршлаг.
Далее добавляю измельчённый чеснок, свежий укроп, соль, сахар, перец, уксус и растительное масло. Всё тщательно перемешиваю, чтобы маринад равномерно распределился.
Оставляю минимум на 30 минут, но лучше — на 2-3 часа в холодильнике. За это время огурцы полностью пропитываются ароматами и становятся ещё вкуснее.
В итоге получается что-то среднее между малосольными и маринованными огурцами — но без долгого ожидания и стерилизации.
Примерное время приготовления: 5 минут + 2-3 часа на настаивание.
