«Запретить нельзя парить»: где поставит запятую Госдума уже в ближайшее время

В ближайшие недели в Государственной думе запланировано проведение заседания межфракционной рабочей группы, которая специализируется на вопросах, связанных с охраной здоровья населения и противодействием распространению вредных привычек. Главной темой для обсуждения станет введение полного запрета на вейпы, а также установление системы ответственности за их хранение, использование и продажу.
Об этой инициативе публично рассказал первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, встреча пройдёт под руководством заместителя председателя Госдумы Шолбана Кара-оола. В мероприятии примут участие представители всех думских фракций, а также чиновники из правительства, МВД, Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.
Гусев подчеркнул, что, цитата:
«Благополучие народа имеет первостепенное значение, превосходя любое экономическое обоснование»
. Депутат отметил важность не только принимаемых законов, но и того, как они будут работать на практике.
Он заявил:
«Мы видим готовность МВД к сотрудничеству и конструктивному диалогу. Борьба с никотиновой зависимостью — общегосударственная задача, и рабочая группа станет инструментом, который объединит усилия парламента, правительства и экспертов ради здоровья наших граждан»
.
По завершении обсуждения планируется сформулировать предложения по законодательному регулированию этой сферы. Рабочая группа подготовит инициативы, которые могут лечь в основу массового запрета и установления правовой ответственности в отношении вейпов.