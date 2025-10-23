«Запятую между цифрами забыли»: верят ли петербуржцы метростроителям о 16 станциях

Власти Петербурга озвучили амбициозные планы по развитию метрополитена: к 2035 году город должен получить 16 новых станций. По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, для этого планируют увеличить бюджет строительства в два раза.

Однако, сообщения о грандиозных проектах вызывают у горожан смешанные чувства — от надежды до явного скептицизма, основанного на предыдущем опыте.

От «Театральной» до «Южного»: Как растянется метрополитен Северной столицы?

Согласно озвученной стратегии, в список будущих станций уже включены почти готовые объекты: «Театральная», «Юго-Западная» и «Путиловская».

«Театральная», будучи уже построенной, ожидает завершения работы над выходами, которые планируется разместить на месте дома быта и заправки.

«Юго-Западная» и «Путиловская» должны быть достроены уже в этом году.

Следующими в очереди — «Каменка» и «Богатырская» на третьей линии, открытие которых запланировано на 2028 год.

Примерно в то же время ожидается появление станции «Лиговский проспект-2», которая, по сути, является выходом к будущему терминалу ВСМ «Москва-Петербург».

Далее, к 2028 году, планируется сдача четырех станций на шестой линии: «Броневая», «Заставская» (с пересадкой на «Московские ворота»), «Боровая» и «Каретная» (с пересадкой на «Обводный канал»).

В более отдаленной перспективе — «Сосновая поляна» и «Улица Доблести». Документация на эти станции готова.

Также прорабатываются проекты «Морской фасад» и «Гавань» на Васильевском острове, чья разработка ведется с 2011 года.

А вот планы по продлению красной ветки через аэропорт в Пушкин и будущий город-спутник Южный, а также метро в Кудрово, относятся к самым отдаленным перспективам, выходящим за рамки 2035 года.

Строительство в Кудрово осложняется долгостроем и трудностями с согласованием станции.

Станция Стадия строительства Ориентировочная дата открытия Особенности «Театральная» Построена, заканчивают выходы В ближайшее время Работы над выходами на Лермонтовском проспекте и около Консерватории «Юго-Западная» Почти готова 2025 Одна из ближайших к открытию «Путиловская» Почти готова 2025 Завершение в этом же году «Каменка» В разработке 2028 На третьей линии метро «Богатырская» В разработке 2028 Будет связана с ВСМ «Москва-Петербург» «Лиговский проспект - 2» Строится под ВСМ 2028 Вход/выход с будущего терминала ВСМ «Броневая» Планирование и начало работ После 2028 Шестая линия метро «Заставская» Планирование с пересадкой на «Московские ворота» После 2028 Увеличит пересадочную сеть «Боровая» Планирование После 2028 Улучшит транспортную инфраструктуру «Каретная» Планирование с пересадкой на «Обводный канал» После 2028 Важный узел для пассажиров «Сосновая поляна» Документация готова До 2035 Перспективный район «Улица доблести» Документация готова До 2035 Включена в стратегию «Морской фасад» Проработка с 2011 года После 2035 Проект пока не реализован «Гавань» Проработка с 2011 года После 2035 Планируется на Васильевском острове «Знаменская» Перспектива После 2035 Дальняя перспектива «Суворовский проспект» Перспектива После 2035 Включена в долгосрочные планы

«В Москве за год столько выстраивают»: Сравнение с столицей и надежды на метро

Реакция горожан на эти амбициозные планы, однако, далека от единодушного оптимизма.

«В Москве за год столько выстраивают», — сетуют петербуржцы, сравнивая темпы строительства с темпами столицы.

«Ага, а чего не 50?» — звучит саркастический ответ.

«Хотя бы парочку, пожалуйста», — выражает скромную надежду один из комментаторов.

«Бюджет увеличат, а станции не откроют»: История доверия к метрострою Петербурга

Многих беспокоит прошлый опыт.

«В 2010 так же говорили», — вспоминают люди, указывая на затянувшиеся проекты.

«Бюджет увеличат, а станции не откроют», — предсказывают пессимисты.

«Да верим уже одну станцию строят 11 лет», — вторит другой, выражая сомнение в реальных сроках.

«Запятую между цифрами забыли»: Скептицизм петербуржцев перед лицом грандиозных планов

Некоторые комментаторы намекают на возможные ошибки в планах:

«Запятую между цифрами забыли».

«Имели в виду за ближайшие 100 лет?»

В целом, реакция отражает глубокий скептицизм, основанный на неоднократных случаях задержек и переносов сроков строительства метро в городе.