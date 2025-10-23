«Запятую между цифрами забыли»: верят ли петербуржцы метростроителям о 16 станциях

Власти Петербурга озвучили амбициозные планы по развитию метрополитена: к 2035 году город должен получить 16 новых станций. По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, для этого планируют увеличить бюджет строительства в два раза.
Однако, сообщения о грандиозных проектах вызывают у горожан смешанные чувства — от надежды до явного скептицизма, основанного на предыдущем опыте.
От «Театральной» до «Южного»: Как растянется метрополитен Северной столицы?
Согласно озвученной стратегии, в список будущих станций уже включены почти готовые объекты: «Театральная», «Юго-Западная» и «Путиловская».
«Театральная», будучи уже построенной, ожидает завершения работы над выходами, которые планируется разместить на месте дома быта и заправки.
«Юго-Западная» и «Путиловская» должны быть достроены уже в этом году.
Следующими в очереди — «Каменка» и «Богатырская» на третьей линии, открытие которых запланировано на 2028 год.
Примерно в то же время ожидается появление станции «Лиговский проспект-2», которая, по сути, является выходом к будущему терминалу ВСМ «Москва-Петербург».
Далее, к 2028 году, планируется сдача четырех станций на шестой линии: «Броневая», «Заставская» (с пересадкой на «Московские ворота»), «Боровая» и «Каретная» (с пересадкой на «Обводный канал»).
В более отдаленной перспективе — «Сосновая поляна» и «Улица Доблести». Документация на эти станции готова.
Также прорабатываются проекты «Морской фасад» и «Гавань» на Васильевском острове, чья разработка ведется с 2011 года.
А вот планы по продлению красной ветки через аэропорт в Пушкин и будущий город-спутник Южный, а также метро в Кудрово, относятся к самым отдаленным перспективам, выходящим за рамки 2035 года.
Строительство в Кудрово осложняется долгостроем и трудностями с согласованием станции.
|Станция
|Стадия строительства
|Ориентировочная дата открытия
|Особенности
|«Театральная»
|Построена, заканчивают выходы
|В ближайшее время
|Работы над выходами на Лермонтовском проспекте и около Консерватории
|«Юго-Западная»
|Почти готова
|2025
|Одна из ближайших к открытию
|«Путиловская»
|Почти готова
|2025
|Завершение в этом же году
|«Каменка»
|В разработке
|2028
|На третьей линии метро
|«Богатырская»
|В разработке
|2028
|Будет связана с ВСМ «Москва-Петербург»
|«Лиговский проспект - 2»
|Строится под ВСМ
|2028
|Вход/выход с будущего терминала ВСМ
|«Броневая»
|Планирование и начало работ
|После 2028
|Шестая линия метро
|«Заставская»
|Планирование с пересадкой на «Московские ворота»
|После 2028
|Увеличит пересадочную сеть
|«Боровая»
|Планирование
|После 2028
|Улучшит транспортную инфраструктуру
|«Каретная»
|Планирование с пересадкой на «Обводный канал»
|После 2028
|Важный узел для пассажиров
|«Сосновая поляна»
|Документация готова
|До 2035
|Перспективный район
|«Улица доблести»
|Документация готова
|До 2035
|Включена в стратегию
|«Морской фасад»
|Проработка с 2011 года
|После 2035
|Проект пока не реализован
|«Гавань»
|Проработка с 2011 года
|После 2035
|Планируется на Васильевском острове
|«Знаменская»
|Перспектива
|После 2035
|Дальняя перспектива
|«Суворовский проспект»
|Перспектива
|После 2035
|Включена в долгосрочные планы
«В Москве за год столько выстраивают»: Сравнение с столицей и надежды на метро
Реакция горожан на эти амбициозные планы, однако, далека от единодушного оптимизма.
«В Москве за год столько выстраивают», — сетуют петербуржцы, сравнивая темпы строительства с темпами столицы.
«Ага, а чего не 50?» — звучит саркастический ответ.
«Хотя бы парочку, пожалуйста», — выражает скромную надежду один из комментаторов.
«Бюджет увеличат, а станции не откроют»: История доверия к метрострою Петербурга
Многих беспокоит прошлый опыт.
«В 2010 так же говорили», — вспоминают люди, указывая на затянувшиеся проекты.
«Бюджет увеличат, а станции не откроют», — предсказывают пессимисты.
«Да верим уже одну станцию строят 11 лет», — вторит другой, выражая сомнение в реальных сроках.
«Запятую между цифрами забыли»: Скептицизм петербуржцев перед лицом грандиозных планов
Некоторые комментаторы намекают на возможные ошибки в планах:
«Запятую между цифрами забыли».
«Имели в виду за ближайшие 100 лет?»
В целом, реакция отражает глубокий скептицизм, основанный на неоднократных случаях задержек и переносов сроков строительства метро в городе.
«Хахахах, лучшая шутка за сегодня», — подводят итог многие.