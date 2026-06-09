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Заворачиваю начинку в фарш и получаю конвертики, которые исчезают первыми: что приготовить вместо котлет

Опубликовано: 9 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Заворачиваю начинку в фарш и получаю конвертики, которые исчезают первыми: что приготовить вместо котлет
Заворачиваю начинку в фарш и получаю конвертики, которые исчезают первыми: что приготовить вместо котлет
Городовой ру
Когда обычные котлеты уже надоели.

Получается что-то среднее между зразами и запечёнными котлетами. Внутри — сочная начинка из помидоров и сыра, а снаружи — аппетитная золотистая корочка. И всё это без жарки и лишнего масла.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты:

  • куриные бёдра без кости — 700 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • твёрдый сыр — 120 г;
  • сметана — 2-3 ст. л.;
  • панировочные сухари — 3 ст. л.

Приготовление

Куриное мясо вместе с луком пропускаю через мясорубку. Добавляю соль и чёрный перец, хорошо перемешиваю и делю фарш на одинаковые части.

Заворачиваю начинку в фарш и получаю конвертики, которые исчезают первыми: что приготовить вместо котлет - image 1
Заворачиваю начинку в фарш и получаю конвертики, которые исчезают первыми: что приготовить вместо котлет - image 1

Противень застилаю пергаментом и выкладываю из фарша крупные заготовки. Руки слегка смачиваю водой и расплющиваю каждую заготовку в тонкую мясную лепёшку.

Для начинки помидоры нарезаю небольшими кубиками. Если выделилось много сока, обязательно его сливаю. Сыр натираю на крупной тёрке и смешиваю с помидорами.

Добавляю немного соли и перца, перемешиваю. Выкладываю начинку в центр мясных лепёшек. Аккуратно поднимаю края и формирую закрытые мясные кармашки, тщательно защипывая все стыки.

Сверху смазываю каждую заготовку сметаной. Посыпаю панировочными сухарями — благодаря этому появляется красивая румяная корочка.

Отправляю противень в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаю примерно 40 минут до золотистого цвета.

Примерное время приготовления: 50 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю в начинку грибы или зелень — тоже получается очень вкусно. А если подать такие мясные кармашки с картофельным пюре или свежим салатом, получается полноценный ужин без лишних хлопот.

Ранее мы писали о том, как вкусно приготовить обычную капусту.

Автор:
Александр Асташкин
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