Заворачиваю начинку в фарш и получаю конвертики, которые исчезают первыми: что приготовить вместо котлет

Получается что-то среднее между зразами и запечёнными котлетами. Внутри — сочная начинка из помидоров и сыра, а снаружи — аппетитная золотистая корочка. И всё это без жарки и лишнего масла.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".
Ингредиенты:
- куриные бёдра без кости — 700 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- твёрдый сыр — 120 г;
- сметана — 2-3 ст. л.;
- панировочные сухари — 3 ст. л.
Приготовление
Куриное мясо вместе с луком пропускаю через мясорубку. Добавляю соль и чёрный перец, хорошо перемешиваю и делю фарш на одинаковые части.
Противень застилаю пергаментом и выкладываю из фарша крупные заготовки. Руки слегка смачиваю водой и расплющиваю каждую заготовку в тонкую мясную лепёшку.
Для начинки помидоры нарезаю небольшими кубиками. Если выделилось много сока, обязательно его сливаю. Сыр натираю на крупной тёрке и смешиваю с помидорами.
Добавляю немного соли и перца, перемешиваю. Выкладываю начинку в центр мясных лепёшек. Аккуратно поднимаю края и формирую закрытые мясные кармашки, тщательно защипывая все стыки.
Сверху смазываю каждую заготовку сметаной. Посыпаю панировочными сухарями — благодаря этому появляется красивая румяная корочка.
Отправляю противень в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаю примерно 40 минут до золотистого цвета.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю в начинку грибы или зелень — тоже получается очень вкусно. А если подать такие мясные кармашки с картофельным пюре или свежим салатом, получается полноценный ужин без лишних хлопот.
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