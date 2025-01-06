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Здесь даже солнца не видно? Сколько на самом деле погожих дней в Петербурге бывает за год

6 января 2025 09:02
Типовое изображение солнечного дня в Петербурге
Здесь даже солнца не видно? Сколько на самом деле погожих дней в Петербурге бывает за год
Фото Городовой.ру

Редкий, но ценный подарок от северной природы.

Санкт-Петербург, с его влажным континентальным климатом, редко балует жителей и гостей ярким солнцем. В среднем, в году здесь насчитывается всего 62 солнечных дня — явление редкое, но тем более ценное.

Обусловленное влиянием Балтийского моря, погода в Северной столице переменчива: летом — жарко и влажно, зимой — холодно и сыро. Даже в июле, когда температура может достигать 30 градусов тепла, преобладают облачные дни. Зимой же показатели легко опускаются до -30°C, что в сочетании с высокой влажностью делает мороз особенно ощутимым.

Частые циклоны и смена воздушных масс приносят облака и дожди, создавая ту самую пасмурную атмосферу, ставшую одной из «визитных карточек» города. Зимой дуют западные и юго-западные ветры, летом их сменяют западные и северо-западные.

Но когда Петербург всё же освещает солнце, город преображается: золотые купола, светящиеся на фоне голубого неба, оживляют серые улицы. Каждый солнечный день здесь превращается в настоящий праздник, наполняя жизнь яркими красками и теплом.

И пусть таких дней немного, именно их ждут с особым нетерпением, ведь солнце в Петербурге — редкий, но драгоценный подарок природы.

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Автор:
Игорь Мустафин
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