«Зенит» и «Краснодар» разошлись миром: 1:1, удаление и лидерство под вопросом

Опубликовано: 13 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Краснодар» сыграли вничью 1:1. Игра состоялась в Петербурге.

Гол за хозяев на 21-й минуте забил Вендел, а за гостей на 69-й отличился Лукас Оласа. На 78-й минуте «Зенит» остался вдесятером из-за удаления Педро.

«Краснодар» с 53 очками удерживает лидерство в таблице, «Зенит» с 52 баллами идёт вторым. Обе команды прервали серию из трёх побед в РПЛ.

В следующем туре, 19 апреля, «Зенит» сыграет на выезде с «Динамо» из Махачкалы, а «Краснодар» дома встретится с «Балтикой» из Калининграда.

Юлия Аликова
