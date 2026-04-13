«Зенит» и «Краснодар» разошлись миром: 1:1, удаление и лидерство под вопросом

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Краснодар» сыграли вничью 1:1. Игра состоялась в Петербурге.
Гол за хозяев на 21-й минуте забил Вендел, а за гостей на 69-й отличился Лукас Оласа. На 78-й минуте «Зенит» остался вдесятером из-за удаления Педро.
«Краснодар» с 53 очками удерживает лидерство в таблице, «Зенит» с 52 баллами идёт вторым. Обе команды прервали серию из трёх побед в РПЛ.
В следующем туре, 19 апреля, «Зенит» сыграет на выезде с «Динамо» из Махачкалы, а «Краснодар» дома встретится с «Балтикой» из Калининграда.