Жареная картошка любит не лук и не масло, а эту специю: корочка золотистая и хрустящая, а вкус как с костра

Жареная картошка с копчёной паприкой — это простой способ превратить привычное блюдо в нечто особенное.

Пряность даёт ломтикам аппетитный красновато-золотистый оттенок и лёгкий аромат дымка. Но есть нюанс: если добавить её не вовремя, вместо приятного запаха появится горечь.

Почему паприка дружит с картошкой

Секрет в способе обработки перца. Обычная сладкая паприка просто сушится, а копчёная проходит обработку дымом — отсюда и характерный аромат. Даже щепотка меняет вкус блюда. Пряность хорошо ложится на поджаренную корочку и не требует сложных дополнений. Смешайте её с солью — и естественный вкус овоща не перебьётся.

За хрустящую корочку отвечает не паприка, а правильная обжарка и удаление лишней влаги. Об этом стоит помнить, если хотите добиться идеальной текстуры.

Добавляйте в конце, а не в начале

Сначала обжарьте картофель привычным способом до готовности и румяных участков. Затем смешайте копчёную паприку с небольшим количеством соли, распределите по ломтикам, аккуратно перемешайте и оставьте на огне ещё примерно две минуты. Всыпать приправу в самом начале не стоит: на сильно разогретой поверхности молотый перец быстро подгорает, аромат становится резким, а вкус — горьковатым. Позднее добавление сохраняет дымную нотку.

Подсушите картофель перед жаркой

Перед жаркой нарезанный картофель можно обсушить бумажным полотенцем. Так на сковороде будет меньше лишней влаги, и ломтики получатся хрустящими, а не тушёными. Не заполняйте посуду слишком плотно — иначе картошка начнёт тушиться вместо обжаривания.

Полезный совет