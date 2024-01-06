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Жареные кабачки сметут со стола за минуту: с этой начинкой будут еще вкуснее

Жареные кабачки сметут со стола за минуту: с этой начинкой будут еще вкуснее
Рецепт закуски из жареных кабачков с начинкой

Ароматная закуска готовится быстро и легко.

Легкий и ненавязчивый вкус кабачков делает их универсальными и подходящими для любых блюд. Овощ можно просто обжарить и подать на стол. Но если добавить внутрь начинку, станет еще вкуснее.

Вам понадобятся:

  • кабачки — 600 г,
  • помидоры небольшие — 3–4 шт.,
  • сыр — 40 г,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • майонез — 1 ст. л.,
  • сметана — 1 ст. л.,
  • зелень, растительное масло и соль по вкусу.

Кабачки нужно порубить на толстые кружки, а посередине сделать надрез. Должна получится форма ракушки-жемчужницы, чтобы внутрь положить начинку. Обжарьте заготовки на среднем огне. Кусочки должны подрумянится с двух сторон. На забывайте солить в конце.

После этого переложите кабачки на бумажное полотенце. Пока стекает масло, приготовьте соус: смешайте сметану, майонез, тертый сыр и чеснок. Им нужно смазать каждый поджаренный кусочек изнутри, а сверху положить кольца томатов. Перед подачей посыпьте блюдо зеленью, советует портал «Совет да Еда».

Источник фото: Изображение от KamranAydinov на Freepik

Общество Кулинария Рецепты
6 января 2024 11:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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