Жаркое в горшочках, от которого сходит с ума вся семья — аромат как в ресторане

Благодаря медленному запеканию это жаркое становится сочным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Будет вкусно!".
Ингредиенты (на 4 порции):
мясо (свиной окорок или другое) — 400 г, картофель — 1 кг, лук — 1-2 шт, морковь — 1 шт, чеснок — 4-8 зубчиков, овощная смесь (сельдерей, перец, порей, тыква и др.) — по вкусу, лавровый лист — 2-4 шт, соль, перец и специи — по вкусу
Приготовление:
Сначала я нарезаю мясо небольшими кусочками и обжариваю его на сильном огне в разогретом масле до румяной корочки, пока не выпарится весь мясной сок.
Затем добавляю нарезанный лук, морковь и чеснок и обжариваю всё вместе ещё около 3 минут, чтобы овощи раскрыли аромат.
После этого добавляю специи, соль и перец по вкусу, затем отправляю в сковороду остальные овощи, кроме картофеля. Всё перемешиваю и вливаю немного горячей воды — ровно столько, чтобы слегка покрыть содержимое. Протушиваю пару минут и снимаю с огня.
На дно каждого горшочка выкладываю нарезанный картофель, добавляю лавровый лист и несколько горошин перца. Сверху распределяю мясо с овощами и заливаю получившимся соусом из сковороды.
Накрываю горшочки крышками и ставлю в холодную духовку. Запекаю примерно 45 минут после разогрева до нужной температуры.
Примерное время приготовления: 1 час
