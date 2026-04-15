Жаркое в горшочках, от которого сходит с ума вся семья — аромат как в ресторане

Опубликовано: 15 апреля 2026 22:31
 Проверено редакцией
Простое, сытное и невероятно ароматное блюдо.

Благодаря медленному запеканию это жаркое становится сочным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Будет вкусно!".

Ингредиенты (на 4 порции):

мясо (свиной окорок или другое) — 400 г, картофель — 1 кг, лук — 1-2 шт, морковь — 1 шт, чеснок — 4-8 зубчиков, овощная смесь (сельдерей, перец, порей, тыква и др.) — по вкусу, лавровый лист — 2-4 шт, соль, перец и специи — по вкусу

Приготовление:

Сначала я нарезаю мясо небольшими кусочками и обжариваю его на сильном огне в разогретом масле до румяной корочки, пока не выпарится весь мясной сок.

Затем добавляю нарезанный лук, морковь и чеснок и обжариваю всё вместе ещё около 3 минут, чтобы овощи раскрыли аромат.

После этого добавляю специи, соль и перец по вкусу, затем отправляю в сковороду остальные овощи, кроме картофеля. Всё перемешиваю и вливаю немного горячей воды — ровно столько, чтобы слегка покрыть содержимое. Протушиваю пару минут и снимаю с огня.

На дно каждого горшочка выкладываю нарезанный картофель, добавляю лавровый лист и несколько горошин перца. Сверху распределяю мясо с овощами и заливаю получившимся соусом из сковороды.

Накрываю горшочки крышками и ставлю в холодную духовку. Запекаю примерно 45 минут после разогрева до нужной температуры.

Примерное время приготовления: 1 час

Автор:
Александр Асташкин
