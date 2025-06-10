Шашлыки под зонтом, радуга над заливом и лужи-океаны: как петербуржцы переживают затяжные дожди

В Петербурге традиционно дожди, и привыкшие к этому явлению горожане, не стремятся изменять своим планам в угоду климату.

В Петербурге традиционно дожди. Однако, привыкшие к этому явлению горожане не стремятся изменять своим планам в угоду климата и проводят выходные насыщенно. Своим времяпрепровождением они делятся друг с другом в социальных сетях.

Купчино: ремонт ливневки и шашлыки под дождем — жизнь продолжается!

Например, в Купчино в ливень меняли ливневку и ремонтировали дороги. О чем сообщили граждане в группе «Купчино. Подслушано». Там же опубликовали видео, где люди на Троицу под дождем жарили шашлыки.

«У нас такое я тоже наблюдала в Яблоневом Саду. На берегу пруда. Долго ребята сидели под дождем», — пишут комментаторы.

Кронштадт: радуга над заливом и зеленый фонтан — красота и убогость в одном флаконе

А вот в Кронштадте местные жители любовались редким оптическим явлением — дугой радуги 180⁰ над заливом у форта «Риф». А еще жаловались на фонтан в центре города, которые позеленел и начал вонять.

«И площадка вокруг фонтана загажена голубями и вообще не убирается. А на аллее, что идет от центральной библиотеки в сторону Горы, на многих деревьях громадные мертвые засохшие ветви, трава не скошена, цветы в горшках засыхают без полива. Все очень убого, неряшливо», — пишут местные.

Центр Петербурга: гигантская лужа на Фонтанке

Между тем, дожди все-таки кое-кому испортили настроение. Так, на фоне обильных осадков на дороге в центре Петербурга образовалась гигантская лужа: вода затопила участок набережной реки Фонтанки неподалеку от Аничкова моста. Об этом свидетельствуют записи, сделанные видеорегистраторами автомобилистов.

Одно их таких видео публикует 78.ru. На нем видно, как машины проезжают по вышеуказанному участку дороги, вызывая на поверхности лужи небольшие волны, которые «разбегаются» в разные стороны.

Тем временем в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга» напомнили, что во время сверхрасчетных ливней дождевая вода не сразу уходит в канализацию в полном объеме, однако со временем она примет все стоки.

Все это показывает, как петербуржцы не унывают даже во время затяжных дождей. Они находят поводы для радости и продолжают жить полной жизнью, несмотря на непогоду.