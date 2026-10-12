Как вставить бегунок в молнию: с задачей справится каждый - быстро и очень просто

Лайфхак, который поможет спасти любимую куртку

Бегунок молнии на одежде можно заменить в домашних условиях. Для этого даже не придется перешивать застежку. Подобный ремонт допустим в том случае, если тканевые ленты и зубья остались целыми.

В каких случаях достаточно заменить или вернуть бегунок

Бегунком называется корпус, который соединяет зубья и двигается по молнии. Если сломан язычок, за который тянут при застегивании, то снимать бегунок не потребуется.

Обязательно проверьте качество зубьев, тесьму, верхние ограничители, спираль, что позволит определить дальнейшие действия.

Как выбрать правильный бегунок

Если эта деталь была повреждена, то необходимо заменить ее на новую. Внимательно посмотрите на обратную сторону бегунка. Там обычно есть маркировка, которую необходимо сфотографировать, после чего показать продавцам. Они подберут подходящий вариант.

Что использовать при ремонте

Плоскогубцы, пинцет, ограничитель, плотная нить и игла, сообщает gogov.ru.

Как произвести замену бегунка:

Освободите верхний конец молнии от ткани; Снимите ограничитель, который находится сверху; Сдвиньте старый бегунок и снимите его; Наденьте новый бегунок; Опустите его к нижней коробке, вставьте штифт второй половины; Установите верхний ограничитель.

В каких случаях необходимо обратиться к мастеру

Если был поврежден нижний узел, порвалась тесьма, то выполнить ремонт самостоятельно не получится. Также это распространяется на герметичные застежки.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова неоднократно вставляла новые бегунки на куртки и обувь. Если следовать правилам, указанным выше, то проблем не возникнет.

Фото: Сгенерировано ИИ

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