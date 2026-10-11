Обычные горлышки от бутылок — настоящая находка для дома и дачи: 5 задач, с которыми они справляются на отлично

Лайфхаки с горлышками от пластиковых бутылок

Попробуйте отрезать горлышко от пластиковой бутылки, после чего вы убедитесь, что оно может пригодиться в хозяйстве. Важно использовать чистый пластик без заостренных краев.

Застежка для пакета

Отрезанное горлышко можно использовать в качестве зажима. Возьмите пакет с крупой, сахаром или макаронами, проденьте край упаковки через горлышко, после чего расправьте ее и закрутите крышку.

Воронка для сыпучих продуктов или воды

Отрежьте верх бутылки с горлышком, подточите края, после чего переверните ее и используйте в качестве воронки. Использовать конструкцию можно множество раз.

Дозатор

Если прикрепить горлышко бутылки к упаковке, то можно получить оригинальный дозатор. Он пригодится для сухого корма, дачного субстрата и прочих сыпучих материалов. Осуществлять крепление удобно с помощью скоб.

Лейка для сада и дома

Если оставить бутылку целой, то можно сделать из нее лейку. Проделайте множество отверстий в крышке, заполните емкость водой, после чего используйте для полива грядок или цветов в горшках.

Совок

Попробуйте отрезать верхушку пластиковой емкости под углом, что позволит получить небольшой совок. Его можно использовать для уборки кошачьего наполнителя, а также для дачных работ, сообщает gorodok.bz.

Совет

Обрезать горлышко или часть бутылки удобно с помощью острых ножниц или канцелярского ножа. При работе следует соблюдать аккуратность, лучше пользоваться перчатками. Обрабатывать края удобно пилкой для ногтей или наждачной бумагой.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова из пластиковой бутылки сделала совок для уборки кошачьего наполнителя. Совок удобно мыть, при этом он является долговечным. Для этой цели лучше использовать прозрачный пластик, так как на нем лучше видно загрязнения.

Фото: Сгенерировано ИИ

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