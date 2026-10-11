В холодную или кипящую: в какую воду кидать картошку на пюре, чтобы не сварить клейстер

Структура зависит от того, как поведет себя крахмал при нагревании

Пюре может получиться воздушным или же превратиться в липкую массу. Зависит от того, как поведет себя крахмал, входящий в состав картофеля, при нагревании.



Повара советуют: правильно класть картофель в холодную подсоленную воду. Так он равномерно проваривается, а крахмал не уходит в воду в больших количествах.

Как варить картофель на пюре

Нарежьте клубни одинаковыми кусками, чтобы сварились одновременно. Бросьте в холодную фильтрованную воду. Посолите сразу и варите на среднем огне 20–25 минут, проверяя готовность ножом. Переваривать картофель, чтобы он сам стал рассыпаться, не нужно.

Слейте воду полностью. Дайте картофелю подсохнуть 2–3 минуты. Добавьте горячее молоко и сливочное масло. Разомните или взбейте до однородности. Тут тоже важно не переусердствовать - взбивать пюре блендером нельзя, иначе оно превратится в клейстер.

Мнения хозяек

"Я всегда кладу картошку в холодную воду. Пюре получается пышным, не липнет".

"Мама в картофельное пюре, после того как размяла его с молоком и сливочным маслом, разбивала сырое яйцо и хорошо его вмешивала. Получалась идеальная шелковая пюрешка".

Повара добавляют: нет разницы, для чего вы варите картофель - на салат или на пюре. В любом случае картошка будет вкуснее, если варить ее в холодной воде.

Коротко: чтобы пюре получилось нежнее, кладите картофель в холодную воду. Не переваривайте клубни, сливайте воду полностью и добавляйте горячее молоко.

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