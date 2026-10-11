Кочан капусты уходит за один вечер: готовлю пышные капустники — вкусно, быстро и без духовки

Как приготовить оладьи из капусты

Из одного кочана капусты можно сделать пышные капустники. Это блюдо получается мягким и сочным, с аппетитной корочкой снаружи. Духовка не понадобится, так как достаточно нашинковать капусту, смешать ее с тестом и обжарить на сковороде. Получается большое количество вкусных оладий. Они прекрасно подойдут для перекуса, завтрака или обеда.

Какие ингредиенты понадобятся

Возьмите 500 г капусты, 150 мл кефира, 150 г муки, 2 куриных яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя. Соль и перец нужно добавлять по вкусу.

Как готовить

Нашинкуйте капусту, посолите ее и начните мять руками. Добавьте к ней кефир, куриные яйца. Перемешайте массу, только после чего добавьте муку, разрыхлитель и перец, сообщает leplants.ru.

Добавьте масло на сковороду, выложите массу ложкой на разогретую поверхность. Обжаривайте до румяной корочки с двух сторон.

Рекомендация

Оладьи не стоит делать толстыми, иначе они не успеют приготовиться внутри. Подавать их можно с чесночным соусом или со сметаной.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова готовит капустные оладьи на завтрак. Они получатся менее жирными, если воспользоваться бумажными полотенцами. Автор обжаривает оладьи на среднем огне, после чего убавляет температуру и доводит до готовности под крышкой. Это снижает до минимума вероятность того, что капуста останется сырой.

Фото: Сгенерировано ИИ

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