Назван неприхотливый гибрид огурцов для занятых дачников: плоды не перерастают и не горчат – рекомендует агроном Ксения Давыдова

Назван неприхотливый сорт огурцов

Многие садоводы отдают предпочтение неприхотливым сортам огурцов, не требующим трудоемкого ухода. Особую ценность представляют культуры, плоды которых не перерастают, что крайне актуально для дачников, не имеющих возможности проводить сбор урожая ежедневно. Агроном Ксения Давыдова представила один из сортов для данных условий.

Описание сорта

Эксперт рекомендует обратить внимание на гибрид «Селёдочка F1». Растение не требует опыления и формирования, при этом в каждом междоузлии образуется до 6–7 завязей. Гибрид обладает высокой устойчивостью к заболеваниям, грибковым инфекциям, ночным похолоданиям и температурным перепадам.

Компактные кусты характеризуются высокой урожайностью, что делает «Селёдочку F1» идеальным сортом как для балконного выращивания, так и для открытого грунта. Плоды обладают отличными вкусовыми качествами, хрустящей текстурой и отсутствием горечи, что позволяет использовать их как в свежем виде, так и для консервирования.

Темно-зеленые зеленцы имеют цилиндрическую форму и достигают в длину 9–11 см. Масса плодов гибрида составляет 65–85 г при длине 10–12 см.

Гибрид «Селёдочка F1» оптимален для садоводов, не имеющих возможности собирать урожай каждый день. Плоды не склонны к перерастанию и сохраняют свои качества при нахождении на кусте в течение нескольких дней, что позволяет ограничиться сбором один раз в неделю.

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