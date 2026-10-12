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1 ст. л на 1 л воды — и свекла готова за 7 минут: нежнее сливочного масла, не теряет цвет и сохраняет пользу

Опубликовано: 12 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
1 ст. л на 1 л воды — и свекла готова за 7 минут: нежнее сливочного масла, не теряет цвет и сохраняет пользу
1 ст. л на 1 л воды — и свекла готова за 7 минут: нежнее сливочного масла, не теряет цвет и сохраняет пользу
Городовой ру
Варка свеклы может занимать не часы, а минуты. Мелкие корнеплоды доходят быстрее, а кислота в воде сохраняет бордовый оттенок.

Свекла нужна для винегрета, селедки под шубой, борща и множества салатов. Хозяйки часто отказываются от нее именно из-за долгого приготовления и запаха.

Ускорьте процесс на плите

Берите корнеплоды мелкого размера, желательно одного калибра. Мойте их тщательно, но кожицу не снимайте и хвостики не отрезайте: через повреждения уходит сок и утекает цвет. Уложите овощи в кастрюлю и залейте так, чтобы вода покрыла их с запасом. На литр жидкости влейте столовую ложку уксуса или лимонного сока.

Доведите до кипения и томите под крышкой 30–40 минут. Длительность зависит от толщины корнеплода. Когда сварятся, слейте горячую воду и сразу залейте ледяной на 10–15 минут. Такой контраст облегчает снятие кожицы. Проверяйте готовность тонкой шпажкой: она входит в мякоть свободно.

Сократите время в микроволновке

Самый быстрый вариант — микроволновая печь. Вымойте некрупные корнеплоды, проколите в нескольких местах и положите в стеклянную посуду с крышкой или в рукав. Влейте две-три ложки воды. Включите на полную мощность на 7–10 минут.

После этого времени не вынимайте сразу, дайте постоять внутри. Крупным экземплярам нужно больше времени. Открывайте емкость осторожно: пара скапливается много.

Запеките для сладости

В духовке свекла не теряет вкус с водой, поэтому получается слаще и ароматнее. Каждый вымытый корнеплод оберните фольгой и поставьте в разогретую до 190 градусов печь.

Мелкие будут готовы через 35–45 минут, крупным потребуется около часа. Остывшую свеклу легко очистить руками.

Держите в голове правила

  • кожицу не снимайте до готовности;
  • хвостики не срезайте близко к мякоти;
  • воду не солите — соль замедляет размягчение;
  • кислоту добавляйте для яркости цвета;
  • не разваривайте овощи;
  • после варки охлаждайте в холодной воде.

Когда время поджимает, выручит микроволновка. Для салатов и закусок лучше запекание, а классическая варка с кислотой даст мягкую свеклу насыщенного бордового цвета.

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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