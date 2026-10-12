1 ст. л на 1 л воды — и свекла готова за 7 минут: нежнее сливочного масла, не теряет цвет и сохраняет пользу

Свекла нужна для винегрета, селедки под шубой, борща и множества салатов. Хозяйки часто отказываются от нее именно из-за долгого приготовления и запаха.
Ускорьте процесс на плите
Берите корнеплоды мелкого размера, желательно одного калибра. Мойте их тщательно, но кожицу не снимайте и хвостики не отрезайте: через повреждения уходит сок и утекает цвет. Уложите овощи в кастрюлю и залейте так, чтобы вода покрыла их с запасом. На литр жидкости влейте столовую ложку уксуса или лимонного сока.
Доведите до кипения и томите под крышкой 30–40 минут. Длительность зависит от толщины корнеплода. Когда сварятся, слейте горячую воду и сразу залейте ледяной на 10–15 минут. Такой контраст облегчает снятие кожицы. Проверяйте готовность тонкой шпажкой: она входит в мякоть свободно.
Сократите время в микроволновке
Самый быстрый вариант — микроволновая печь. Вымойте некрупные корнеплоды, проколите в нескольких местах и положите в стеклянную посуду с крышкой или в рукав. Влейте две-три ложки воды. Включите на полную мощность на 7–10 минут.
После этого времени не вынимайте сразу, дайте постоять внутри. Крупным экземплярам нужно больше времени. Открывайте емкость осторожно: пара скапливается много.
Запеките для сладости
В духовке свекла не теряет вкус с водой, поэтому получается слаще и ароматнее. Каждый вымытый корнеплод оберните фольгой и поставьте в разогретую до 190 градусов печь.
Мелкие будут готовы через 35–45 минут, крупным потребуется около часа. Остывшую свеклу легко очистить руками.
Держите в голове правила
- кожицу не снимайте до готовности;
- хвостики не срезайте близко к мякоти;
- воду не солите — соль замедляет размягчение;
- кислоту добавляйте для яркости цвета;
- не разваривайте овощи;
- после варки охлаждайте в холодной воде.
Когда время поджимает, выручит микроволновка. Для салатов и закусок лучше запекание, а классическая варка с кислотой даст мягкую свеклу насыщенного бордового цвета.
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