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Какой будет зима и когда придет: подскажут народные приметы на середину октября

Опубликовано: 12 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Какой будет зима и когда придет: подскажут народные приметы на середину октября
Какой будет зима и когда придет: подскажут народные приметы на середину октября
Legion-Media
Народные "синоптики", наблюдая за погодой, советовали отслеживать направление ветра и осадки

К середине осени крестьяне на Руси могли делать прогноз, когда ждать зиму и какой она будет. Экватор осени - 15 октября - в народном календаре день Куприяна и Устиньи. Святые Куприян и Устинья, память которых отмечается в этот день, почитались как защитники от нечистой силы и покровители семьи.

Народные "синоптики", наблюдая за погодой, советовали отслеживать направление ветра и осадки. Северный ветер предвещал ранние заморозки, а зимой - трескучие морозы, южный — что тепло задержится. Холодный ветер с сильным дождём говорил о суровой и очень холодной зиме. Ясное небо 15 октября предвещало скорые заморозки. Сильный листопад говорил о скором похолодании, а утренний туман — о мокрой и снежной зиме.

Утренний иней на траве и окнах обещал сухую и солнечную погоду на ближайшие несколько дней. В середине осени крестьяне ждали первого снега. После него отсчитывали сорок дней и ждали прихода настоящей зимы.

Поведение животных тоже давало подсказки. Если куры нахохлились, приподнимая перья, это предвещало скорые холода. Кот, устраиваясь на самом тёплом месте, тоже "намекал" на снегопады. А если мухи все еще активно летают, предполагали, что тепло еще задержится.

Существовали на этот день и запреты. Не рекомендовалось употреблять спиртное, ругаться, надевать яркую одежду и выходить из дома с крупной суммой, чтобы не привлечь нечисть.

Ранее Городовой рассказал, какой будет зима 2026-27 по прогнозам синоптиков.

Автор:
Артем Петров
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