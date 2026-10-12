Про майонезные салаты пора забыть: что приготовить на Новый год-2027 - Огненной Козе понравится

Планируем меню на предстоящий праздник

При подготовке новогоднего стола нужно учитывать, что 2027-й станет годом Красной Огненной Козы. Задобрить символ года можно в том случае, если подобрать правильные блюда. Стихия Огненной Козы - большое количество растительной еды, а не мяса. Но животная пища также допустима. Что следует готовить на Новый год-2027?

Основные правила

Большое значение имеет натуральность, поэтому стоит отказаться от полуфабрикатов, покупных соусов, консервов, избытка соли, специй. Мясо и рыба не должны быть слишком жирными. Так как Огненная Коза является травоядной, то основой рациона должна стать растительная пища.

Что приготовить

Закуски:

сырная тарелка с медом, орехами и виноградом;

брускетта с козьим сыром и овощами;

овощная тарелка;

фруктовая тарелка;

овощные роллы в рисовой бумаге;

канапе с моцареллой и черри.

Салаты:

В салатах стоит избегать майонезных заправок, так как они являются тяжелыми. Идеальным вариантом станут овощные салаты с добавлением рыбы, морепродуктов, курицы. В качестве заправки стоит выбирать оливковое масло, сок лимона, сметану или йогурт.

Горячие блюда:

сибас или лосось;

индейка или курица;

утка;

лазанья из овощей;

запеканка с тыквой.

Десерты:

фруктовые тарталетки;

медовый торт;

домашние пряники;

шоколадный фондан;

фаршированные финики;

муссы и панакоты.

Особый акцент в десертах нужно делать на цитрусовых, ореховых, гранатовых и медовых нотах, сообщает “Новый очаг”.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова намерена подать на новогодний стол большое количество зелени. Любые блюда можно украшать листьями салата, укропом или петрушкой. Для овощных тарелок прекрасно подойдут не только огурцы и помидоры, но и редис, морковь, цветная капуста, болгарский перец.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Мишура и гирлянды - прошлый век: украшаем дом к Новому году-2027 - как угодить Огненной Козе

В каких цветах встречать Новый год 2027: Огненной Козе понравится не только красный - советы

Красная Огненная Коза точно оценит: какие подарки вручить близким на Новый год - забудьте про носки и полотенца