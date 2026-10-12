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Эксперт Балынин: уход за инвалидом или пожилым человеком влияет на будущую пенсию

Опубликовано: 12 октября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Эксперт Балынин: уход за инвалидом или пожилым человеком влияет на будущую пенсию
фото Global Look Press
Как складываются и за что начисляются пенсионные баллы

Пенсионные баллы — не абстрактная цифра: они напрямую зависят от трудовой жизни человека и ряда важных жизненных обстоятельств. У каждого россиянина итоговое количество баллов к пенсии складывается индивидуально.

Разобраться в механике начисления полезно заранее — это помогает лучше планировать будущее.

Что формирует пенсионные баллы

На количество ИПК влияют такие периоды:

  • официальная работа — баллы копятся за счёт страховых взносов работодателя;
  • уход за детьми до полутора лет — за первого ребёнка дают 1,8 балла в год, за второго — 3,6, за третьего и следующих — 5,4;
  • служба по призыву, уход за инвалидом I группы, ребёнком‑инвалидом или человеком старше 80 лет;
  • участие в добровольческих формированиях.

Как баллы превращаются в пенсию

Баллы начисляются не только за зарплату: социально значимые периоды тоже учитываются и могут заметно увеличить итоговую сумму, отмечает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Например, если мама ухаживала за четырьмя детьми по полтора года, она дополнительно получит 24,3 балла. Это не только прибавка к пенсии, но и потенциальное право выйти на пенсию раньше — при соблюдении условий.

Учёт пенсионных баллов — это про осознанность: чем раньше понимать, из чего складывается пенсия, тем проще управлять ситуацией. Баллы начисляются не только за работу, но и за важные жизненные периоды. Такой подход делает пенсионную систему чуть прозрачнее для каждого.

Мнение россиян

«Когда узнала, что за каждого ребёнка баллы разные, стало проще прикинуть, сколько примерно накопится. Теперь слежу за выпиской раз в год», - рассказала Елена из Мордовии.

«Честно говоря, раньше я вообще не задумывалась про баллы — думала, главное, стаж. А потом почитала, оказалось, что уход за детьми тоже считается — это реально полезная информация», - сообщила Нина Владимировна из Пензы.

«Для меня важно, что баллы дают не только за офисную работу: служба в армии, уход за родными — всё это учитывают. Это справедливо», - отметил Владимир из Рязани.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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