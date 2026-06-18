Железнодорожное Lego: как 80 заводов собирают новую реальность для поездок в Петербург

Испытания контактной сети длились в течение более десяти месяцев.

Совсем скоро поездка между двумя столицами станет похожа на полет. В России полным ходом идет создание ВСМ — высокоскоростной магистрали.

Недавно инженеры завершили важный этап: проверили «нервную систему» будущей дороги — контактную сеть, сообщили в пресс-службе РЖД.

Провода, которые не боятся скорости

Чтобы поезд летел со скоростью 400 км/ч, обычные провода над путями не подходят. На такой скорости возникает «эффект волны»: пантограф (токоприемник на крыше) может просто порвать сеть.

Наши инженеры разработали систему КС-400. Её тестировали почти год. Результат: всё работает идеально.

Над этой задачей трудились 80 заводов по всей стране, создав более 800 уникальных деталей. Теперь их запускают в массовое производство.

Умные датчики и «другая физика»

Скорость 400 км/ч — это не просто быстро, это экстремально. Министр транспорта отметил, что на таких оборотах начинается «другая физика». Требования к безопасности здесь в разы выше, чем на обычных дорогах.

Чтобы ничего не случилось, за сетью будут следить роботы. На опытном участке уже поставили 32 датчика. Они в реальном времени проверяют:

Не перегрелся ли провод?

Хорошо ли он натянут?

Нет ли лишних вибраций?

Поезда будущего уже варят в Пышме

Пока в Щербинке тестируют провода, на Урале (в городе Верхняя Пышма) уже вовсю собирают сами поезда. Их назвали «Белый кречет».

Первые пять вагонов уже сварены. Для этого применили уникальную технологию сварки широкого алюминиевого профиля. Такого раньше не делали нигде в мире.

Поезда будут состоять из 8 вагонов, а внутри — четыре класса обслуживания: от эконома до первого класса.

Немного цифр и фактов (чего ждать пассажирам):

Время в пути: Из Москвы в Петербург можно будет доехать за 2 часа 15 минут . Сейчас «Сапсан» идет около 4 часов.

Из Москвы в Петербург можно будет доехать за . Сейчас «Сапсан» идет около 4 часов. Частота: Поезда планируют пускать каждые 10–15 минут. Это будет похоже на работу наземного метро.

Поезда планируют пускать каждые 10–15 минут. Это будет похоже на работу наземного метро. Остановки: Всего на трассе планируется 16 остановок, включая Тверь и Великий Новгород.

Всего на трассе планируется 16 остановок, включая Тверь и Великий Новгород. Когда поедем: Запуск первых составов планируется на 2028 год.

Почему это важно?

ВСМ — это не просто «быстрый Сапсан». Это полностью отечественная технология. Мы больше не зависим от иностранных компаний (таких как Siemens).

Весь путь, от рельсов и проводов до электроники в кабине машиниста, создается российскими специалистами.

Проект идет строго по графику. Похоже, привычное понимание расстояний между городами скоро навсегда изменится.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Москва и Петербург станут ближе уже в 2027 году.