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Жил человек рассеянный на улице Бассейной: из-за стихов Самуила Маршака американцы отказывались лететь в СССР

Опубликовано: 4 мая 2025 16:33
американцы арт
Жил человек рассеянный на улице Бассейной: из-за стихов Самуила Маршака американцы отказывались лететь в СССР
Фото: Городовой.ру

Даже те, кто получил разрешение.

Самуил Маршак оставил яркий след в советской литературе, но одна из его работ неожиданно вызвала международный скандал. Оказалось, что именно из-за стихов Маршака американцы боялись и отказывались от поездок в Советский Союз.

Речь шла о знаменитом произведении «Мистер Твистер». В первоначальной версии стихов гостиничные швейцары в Москве и Ленинграде были показаны как единым фронтом отказавшиеся пустить американского миллионера в отель.

«В Москве и Ленинграде все красные швейцары в сговоре — невозможно попасть в гостиницу», — цитировали строки туристы. Как рассказывал сам Маршак, «Интурист» получил жалобы, и американцы начали ссылаться именно на эту поэму как на причину отказа посещать СССР.

В итоге Самуил Яковлевич был вынужден переписать текст, смягчив острые углы. Но история с «Мистером Твистером» осталась как пример того, как даже детское стихотворение могло повлиять на имидж страны за рубежом.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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