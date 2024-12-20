Житель Петербурга посетил все общественные туалеты города: вот его топ-6

Эстетика и комфорт гарантированы. Порой даже не придется платить.

Общественные туалеты — неотъемлемая часть городской жизни. Для кого-то это просто необходимая инфраструктура, а для других — предмет исследования и даже эстетического восхищения. Автор данного обзора посетил множество городских туалетов Петербурга и выбрал самые запоминающиеся. Его критерии — не только чистота и удобство, но и архитектурные особенности, расположение и даже атмосфера.

1. Театральная площадь, 5 (бесплатный)

Классический представитель исторической архитектуры, идеально вписывающийся в облик центра города. Этот туалет больше похож на музейное пространство, чем на место для удовлетворения базовых потребностей. Внутри чисто, компактно и достойно.

2. Александровский парк, 1к2 (бесплатный)

Уникальное сооружение, частично погруженное под землю. Здание впечатляет внешним видом и функциональностью. Внутри современно и доступно для людей с ограниченными возможностями. Дополнительный бонус — расположение в парке, где приятно прогуляться.

3. Туалеты у метро (обычно платные, 40–50 рублей)

Этот формат туалетов в духе "вызова самому себе" автор обожает за возможность одновременно оставаться на связи с внешним миром и проявлять решимость. Пусть не всегда идеально чисто, но зато — адреналин и "урбанистический" опыт.

4. Проспект Стачек, 20б (бесплатный)

В саду Девятого Января находится туалет в форме брутальных архитектурных "ягодиц". Впечатляет минимализмом и интересным концептом. Чисто, современно, но с долей иронии.

5. Гранитная улица, 2к2 (бесплатный)

Фотогеничный туалет в Заневском парке напоминает стильный кофешоп. Автор был настолько восхищён, что сначала хотел заказать флет-уайт. Прекрасное место для перерыва в прогулке.

6. Петергофское шоссе, 31к2 (бесплатный)

Необычная форма со шпилем делает этот туалет в Южно-Приморском парке местом силы. Автор фантазирует, что звуки "внутренних дел" через шпиль отправляются в космос, наполняя Вселенную частичкой Петербурга.

Подборка пользователя Pikabu под ником urbanistik подчёркивает, что даже такие утилитарные объекты, как общественные туалеты, могут быть оригинальными и даже вдохновляющими. Оставляйте свои комментарии и делитесь любимыми локациями!