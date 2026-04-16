Живу в Петербурге 17 лет, в 4 места больше ни ногой – локации, которые манят только туристов

Пожалуй, самый популярный у туристов российский город — Санкт-Петербург. Люди съезжаются со всего света, чтобы полюбоваться его архитектурой. Но для тех, кто живет в Северной столице, его красота совсем иная. Блогер рассказал, как, прожив в Петербурге 17 лет, поменял отношение к городу и в какие места перестал ходить.
Автор рассказывает, что раньше, как все, ездил гулять в популярные туристические места. Но с годами понял, что настоящий Петербург — не там. Он назвал несколько мест, куда не ездит без крайней необходимости.
Невский проспект днём
Невский проспект — как Красная площадь в Москве. Для туристов обязателен к посещению, а местные жители его избегают. Днем на проспекте слишком многолюдно, полно туристов, уличных музыкантов, продавцов, очередей. Кроме того, в центре высокие цены. Местные чаще сворачивают с Невского на другие улицы.
Апраксин двор
Большое пространство в исторической части города, куда местные не особо спешат. Место, в котором царит суета и хаос, много людей, мало порядка. Приезжие заходят сюда из интереса, а петербуржцам бывать там давно не хочется.
Васильевский остров в часы пробок
Васильевский остров — очень красивый район. Старые дома, набережные, университеты, атмосфера старого Петербурга. Но если не повезло приехать в час пик — застрять в этой красоте можно дольше, чем рассчитывал. Пробки на въезде и выезде, сложные развязки. Поэтому многие местные туда ездят только если очень нужно.
Галерея и ТЦ у Московского вокзала
Большинство местных старается не попадать сюда без причины. Особенно в выходные, когда кажется, что в торговый центр устремился весь город одновременно. Очереди на парковку, очереди в фудкорте, плотные потоки людей — все это нервирует петербуржцев.
Это вообще типичная история Петербурга: чем популярнее место, тем реже туда ездят те, кто живёт в городе постоянно, считает автор.
