Знакомитесь с родителями партнера под Новый год? Три совета, как не опростоволоситься перед петербургской интеллигенцией

Первая встреча с родителями партнера — важный момент, который всегда вызывает волнение. Никто не хочет оставить о себе негативное впечатление. Для успешного знакомства можно следовать нескольким рекомендациям.

Во-первых, не спешите. Если предстоящая встреча вызывает беспокойство, важно разобраться в причинах этого чувства. Возможно, вам кажется, что знакомство происходит слишком рано, или вы опасаетесь, что произведете неправильное впечатление. Специалисты советуют планировать встречу не раньше, чем через три месяца после начала отношений.

Также полезно заранее узнать больше о родителях партнера. Нет необходимости детально изучать их биографию, но знание основных интересов поможет найти общие темы для разговора и немного подготовиться к встрече. При этом стоит выяснить, какие темы в разговоре лучше избегать. Особенно это важно в самом начале.

И наконец, главное правило — будьте собой. Искренность и честность — лучшие способы завоевать расположение родителей. Притворство ради создания определенного образа любящие мама и папа распознают очень быстро. Это может привести к их разочарованию в вас и навсегда испортить так и не начавшиеся толком отношения с близкими людьми любимого человека.