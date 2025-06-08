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«Знаю точно, где мой адресат»: в Вологде два известных дома с резным палисадом — второй люди посещать не хотят

Опубликовано: 8 июня 2025 21:31
Дом с палисадом
«Знаю точно, где мой адресат»: в Вологде два известных дома с резным палисадом — второй люди посещать не хотят
Фото: Городовой.ру

Легендарная песня породила локальный мем.

Вологда — город, где оживают песни. По крайней мере одна — ставшая народным шлягером «Вологда, Вологда — город, где резной палисад» — подарила городу свою негласную славу и породила множество легенд.

Именно здесь рябина краснеет у ворот, а старинные деревянные дома с кружевными наличниками кажутся декорациями к несуществующему фильму. Впрочем, оторваться от них невозможно: в этих завитках — вся нежность северного зодчества.

С песней «Вологда» связана и забавная городская байка. По слухам, «дом с резным палисадом» на самом деле оказался кожвендиспансером. Что добавило истории пикантности и долгое время веселило местных жителей.

Однако настоящим «песенным» адресом все же считается дом №34 по улице Благовещенской. Там стоит памятный камень, а сам дом — действительно с палисадом, правда, установленным уже в XXI веке в честь композиции.

Вологда — это город, где не нужно искать достопримечательности: они сами находят вас. Старая архитектура, чистый воздух, уютные кафе с ароматом сливочного масла и терпкие легенды — всё здесь складывается в кружево впечатлений.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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