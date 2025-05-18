«Знающих людей в Москве очень мало»: правда ли, что интеллигенты и писатели всегда выбирали Петербург

Или у Северной столицы были и свои хейтеры?

Споры между жителями Москвы и Петербурга — это не только география, а скорее идеология. Для одних Москва — древняя, душная, шумная, для других — живая и кипящая.

Петербург — мрачный, сырой, но полный вдохновения и воздуха. Русские писатели тоже не могли пройти мимо этого противостояния. И хотя оба города становились местом действия великих произведений, в личных письмах, заметках и стихах им находилось разное — и порой нелестное — место. И чаще доставалось именно Москве.

«Не люблю я твоей Москвы…»

Александр Пушкин родился в Москве, впитал в себя её быт, сказки, звуки и образы. В стихах он нежно вспоминал родной город:

«Москва… как много в этом звуке / Для сердца русского слилось!»

Но и сам признавался, что настоящая жизнь началась для него в Петербурге. Именно там он творил, влюблялся, страдал и погиб. А в 1831 году писал жене:

«Меня тянет в Петербург. Не люблю я твоей Москвы».

В «Евгении Онегине» московское общество он описывал как скучное, поверхностное и наполненное пустыми сплетнями — город не вдохновлял, а утомлял.

«Знающих людей в Москве очень мало…»

Антон Чехов, прожив в Москве большую часть жизни, в какой-то момент резко отозвался о её жителях:

«Знающих людей в Москве очень мало… Философия их чисто московская, топорна, мутна, как Москва-река… Их не слушают, не читают и знать не хотят».



Он ценил Петербург выше — и за литературную среду, и за общий культурный настрой, отмечал, что живется ему в городе сладко.

«Она, дремучая, всем миром правит…»

Осип Мандельштам, выросший в Петербурге, особенно остро чувствовал разницу. Он видел в Москве грубую, давящую силу. Даже современные авторы замечают утомлённый ритм Москвы. Макс Фрай писал:

«В Москве так живут, вечно ни черта не успевают… даже дети хронически недосыпают. Однажды жители этого города сойдут с ума от усталости».

Хотя и Петербург в их глазах выглядел не идеалом:

«Скучный город, болезненный вид жителей, нищета и нечистоты».

Вывод

Русские писатели в своих суждениях были откровенны: Москва — давит и сушит, Петербург — вдохновляет и тянет к себе. И хотя каждый из них в разное время любил и тот, и другой город, образы столицы в литературе чаще всего оборачивались критикой. И это уже стало частью нашей культурной традиции.