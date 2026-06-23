«Заземление» разводом: почему петербургские бумеры прощаются с золотом активнее молодежи

Обручальные кольца становятся плохим воспоминанием.

Развод — это всегда начало новой жизни. И часто в этой новой жизни остается «лишний» предмет — золотое кольцо. Носить его уже не хочется, а хранить в шкатулке — только душу травить.

Жители Петербурга, как люди практичные, нашли выход: они несут «символы любви» в ломбарды.

Старшее поколение в деле

Интересную статистику выдала сеть «585 Золотой», пишет Life.ru.

Оказывается, в Петербурге чаще всего со свадебными украшениями расстаются бумеры (люди в возрасте примерно от 60 лет). На их долю приходится 7,1% от всех сданных изделий.

Наши пенсионеры и люди предпенсионного возраста оказались куда решительнее молодежи. Для сравнения: в Москве тон задают совсем молодые (зумеры), а в Нижнем Новгороде — сорокалетние (поколение X).

В Петербурге же старая гвардия предпочитает не копить хлам, а превращать воспоминания в хрустящие купюры. Больше бумеров-прагматиков живет в Казани и Нижнем Новгороде.

Что происходит с кольцами дальше?

Многих мучает вопрос: а что будет с кольцом? Неужели его купит другая пара и «заберет» чужую карму?

На самом деле, в 90% случаев обручальные кольца из ломбардов не перепродаются как изделия. Их отправляют на аффинажные заводы.

Там золото плавят, очищают от примесей и превращают в чистые слитки или новые украшения. Так что ваше «несчастливое» кольцо вполне может стать чьей-то новой изящной цепочкой или новеньким смартфоном, где золото используется в микросхемах.

Психологический детокс

Эксперты говорят, что сдача кольца — это не только про деньги. Это своеобразный ритуал. Золото отлично копит ассоциации. Пока кольцо дома, человек подсознательно возвращается к старым обидам.

Продажа кольца помогает поставить жирную точку.

Кстати, в Екатеринбурге живут самые сентиментальные люди — там кольца сдают реже всего в стране (всего 4,8%).

А вот москвичи — народ забывчивый: они чаще других сдают золото, но потом просто не приходят за ним, оставляя украшения ломбарду навсегда.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему отдых в Ленобласти перестал дорожать.