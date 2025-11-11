Золото Кшесинской: куда исчезли несметные богатства прима-балерины и почему их ищут в Петербурге

Февральская революция 1917 года застала Матильду Феликсовну Кшесинскую — прима-балерину Мариинского театра, чье имя гремело на всю Россию — в ее особняке в Петербурге.

Стремительные события, охватившие столицу, заставили ее думать о главном — спасении себя и маленького сына.

Роскошные платья и блеск драгоценностей были сброшены. На смену им пришло неприметное черное пальто, а в спешно схваченный саквояж полетели лишь самые необходимые вещи.

Дорога к вокзалу, где ждал поезд, была пропитана страхом. Женщина с ребенком и саквояжем — легкая добыча для грабителей в эти смутные времена. В саквояже хранились драгоценности, но далеко не все.

Особняк-сокровищница: тайники, полные легенд

Настоящие несметные богатства остались в особняке. Ходили легенды о двух тайниках — один в подвале, другой за печной трубой, где хранились драгоценные камни, золото и произведения искусства.

Кроме того, Кшесинская успела сдать на хранение в Азово-Донской банк 11 ящиков с серебром, которые, разумеется, были национализированы после революции.

Вопрос о реальном масштабе богатства Кшесинской до сих пор вызывает споры. Ее известность, роскошный образ жизни и участие в акционерном капитале Путиловского завода говорят о внушительном состоянии.

Однако, в эмиграции балерина вела весьма скромную жизнь, что порождало слухи о намеренном создании образа нищенки.

Клад балерины: где искать сокровища?

Ответы на вопросы о существовании и местонахождении клада Матильды Кшесинской до сих пор не найдены. Несмотря на национализацию особняка и передачу ее архивов в музей, поиски продолжаются.

Существует несколько версий. Одна из них — сокровища зарыты на даче в Ливадии. Другая — часть ценностей была вывезена во Францию. Однако, ни одна из версий не имеет документального подтверждения.

Возможно, клад до сих пор скрыт, ожидая своего часа.

Загадочные доходы: от Романовых до артиллерии

Главным источником доходов Кшесинской, помимо ее артистического таланта, была связь с династией Романовых.

Встречаясь с цесаревичем Николаем Александровичем, а затем родив сына от Сергея Михайловича, она имела влияние на решение вопросов, связанных с заказами русской артиллерии, что приносило огромные доходы, особенно в годы Первой мировой войны.

Еще одной потенциальной “сокровищницей” могла стать дача в Стрельне. Именно там она могла спрятать часть своих богатств перед отъездом в Кисловодск, а затем и в эмиграцию.

Стоит отметить, что в особняке Кшесинской какое-то время размещался сам В.И. Ленин, что добавляет истории пикантности. Балерина даже выиграла суд, постановивший выселить большевиков.

Эмиграция: роскошь или игра?

После переезда на Лазурный берег, Кшесинская, вступив в брак с великим князем Андреем Владимировичем, вновь зажила роскошной жизнью.

Средств на приемы хватало, а открытие балетной студии в Париже лишь в 1929 году говорит о том, что острой нужды в деньгах не было. И хотя она часто посещала казино, проигрывая большие суммы, очевидно, что средства у нее оставались.

Судьба сокровищ Матильды Кшесинской остается одной из самых интригующих загадок петербургской истории.