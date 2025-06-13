«Золотой век» Российской империи: что скрывалось за блеском правления Екатерины II

У правления каждого монарха есть плюсы и минусы, и Екатерина Великая не была исключением.

Правление Екатерины II — это одна из самых ярких и противоречивых страниц в истории России. С одной стороны, это время называют «золотым веком» русского дворянства, а с другой — сложным периодом для крестьянства, которое переживало бесправие. Разбираемся, почему так получилось.

Как Екатерина пришла к власти и что с этим не так

Екатерина не была просто наследницей трона — она взошла на престол в результате дворцового переворота, свергнув своего мужа Петра III. Более того, вскоре после этого она расправилась с возможными претендентами на трон, например, с Иваном VI, который с детства сидел в тюрьме.

Она же фактически отстранила от власти своего сына Павла, чтобы царствовать единолично. Это говорит о том, что Екатерина стремилась не просто управлять страной, а удерживать власть любой ценой.

Золотой век дворянства и крепостное право — две стороны одной медали

При Екатерине дворянство получило огромные привилегии: они освобождались от обязательной государственной службы, им дарили земли и крестьян, а также предоставляли различные права и льготы. Это время действительно стало для них «золотым веком», сообщает сайт Арзамас.

Но за блеском двора скрывалась другая реальность — крепостные крестьяне оказались в ещё более тяжелом положении. Екатерина запретила крестьянам жаловаться на помещиков напрямую, а помещики получили практически неограниченную власть над своими крепостными.

Самое известное крестьянское восстание — бунт Пугачева — было жестоко подавлено, а казачество, которое поддерживало бунтовщиков, фактически уничтожалось: казачьи общины разгонялись, а река Яик переименовывалась в Урал, чтобы стереть память о казаках.

Просвещение и цензура

Екатерина позиционировала себя как просвещенный монарх, покровительствовала науке, искусству и образованию, открывала новые учебные заведения и поддерживала реформы. Однако свобода слова и мысли были под запретом — любые проявления инакомыслия жестко подавлялись.

Известные просветители, такие как Александр Радищев и Николай Новиков, были сосланы или заключены в тюрьму за критику власти и социального строя. Таким образом, реальная политика была направлена на укрепление самодержавия и подавление оппозиции.

Экономика и финансы: рост и проблемы

Во время правления Екатерины промышленность развивалась медленно, и Россия отставала от ведущих европейских стран в промышленном перевороте.

Финансовое положение государства к концу ее правления ухудшилось: появился внешний долг, рос дефицит бюджета, а коррупция достигла небывалых масштабов. При этом Екатерина щедро раздавала деньги и земли своим фаворитам, что усугубляло финансовые проблемы.

Эпоха противоречий

Правление Екатерины Великой — это время больших достижений и больших проблем. Она расширила территорию России, укрепила дворянство и поддержала культуру, но при этом усилила крепостное право, подавила свободу мысли и не смогла решить социальные проблемы крестьян.

Ее эпоха стала символом расцвета самодержавия, но и предвестником будущих социальных потрясений, которые в итоге привели к кризису империи в XIX веке.

Так что Екатерина II — фигура неоднозначная: с одной стороны — великая реформаторша и покровительница искусств, с другой — жестокая правительница, укрепившая крепостное рабство и подавившая свободу. Именно в этом и заключается историческая сложность.