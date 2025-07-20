Меняющие пол Мармеладовы и Терек-львица: почему даже гении совершают уморительные ляпы

Девочки-мальчики, меняющие пол, зубы у голубя и другие забавности нашли внимательные читатели у именитых титанов отечественной классики в их величайших творениях.

Куприн и зубастый голубь

В одном из первых изданий повести “Поединок” письмо госпожи Петерсон приносит голубь… в зубах.

“Зимой 1906 года, когда „Поединок“ вышел уже четвертым или пятым изданием, к нам зашел К. И. Чуковский. — С каких же это пор голуби стали зубастыми? — весело спросил он Александра Ивановича”, — пишет "Книжный клуб авантюристов Лели Батуриной".

Достоевский: овальный круг и Леня Мармеладов

Федор Достоевский в “Преступлении и наказании” представляет старуху-процентщицу счастливой обладательницей “круглого стола овальной формы”. А Поля, Коля и Лида Мармеладовы к концу книги становятся Полей, Колей и… Леней.

Толстой: беременность год и сестры Ростовы

В начале романа “Анна Каренина”, когда “все смешалось в доме Облонских”, Долли — старшая сестра. А к концу романа выясняется, что “Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы”.

В “Войне и мире” Лиза Болконская приходит на прием в июле уже “глубоко беременной”, но ребенок у нее рождается только в марте.

В 1805 году Наташе — 13 лет, а ее старшей сестре Вере — 17. Но к декабрю следующего 1806-го Вера стала «20-тилетней красивой девицей».

Лермонтов: львица без гривы

В “Демоне” есть такие строки:

“И Терек, прыгая, как львица С косматой гривой на хребте, Ревел…”.

Только вот у львиц нет гривы.

Гоголь: путаница сезонов

В “Мертвых душах” Чичиков предстает во фраке, косынке и теплой шинели, а вокруг мужики в тулупах на овчине и слуга в зимнем картузе.

Затем Чичиков едет к Манилову, у которого в саду цветет сирень, а это майско-июньский кустарник.

Позже у Ноздрева в имении вспахана пашня и вокруг лежит грязь - снова весна. Но тем же вечером у Плюшкина благоухает июльский сад.

Даже великие писатели не застрахованы от ошибок. Главное, чтобы эти ляпы не мешали наслаждаться шедеврами мировой литературы.