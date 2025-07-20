Меняющие пол Мармеладовы и Терек-львица: почему даже гении совершают уморительные ляпы

Девочки-мальчики, меняющие пол, зубы у голубя и другие забавности нашли внимательные читатели у именитых титанов отечественной классики в их величайших творениях.
Куприн и зубастый голубь
В одном из первых изданий повести “Поединок” письмо госпожи Петерсон приносит голубь… в зубах.
“Зимой 1906 года, когда „Поединок“ вышел уже четвертым или пятым изданием, к нам зашел К. И. Чуковский. — С каких же это пор голуби стали зубастыми? — весело спросил он Александра Ивановича”, — пишет "Книжный клуб авантюристов Лели Батуриной".
Достоевский: овальный круг и Леня Мармеладов
Федор Достоевский в “Преступлении и наказании” представляет старуху-процентщицу счастливой обладательницей “круглого стола овальной формы”. А Поля, Коля и Лида Мармеладовы к концу книги становятся Полей, Колей и… Леней.
Толстой: беременность год и сестры Ростовы
В начале романа “Анна Каренина”, когда “все смешалось в доме Облонских”, Долли — старшая сестра. А к концу романа выясняется, что “Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы”.
В “Войне и мире” Лиза Болконская приходит на прием в июле уже “глубоко беременной”, но ребенок у нее рождается только в марте.
В 1805 году Наташе — 13 лет, а ее старшей сестре Вере — 17. Но к декабрю следующего 1806-го Вера стала «20-тилетней красивой девицей».
Лермонтов: львица без гривы
В “Демоне” есть такие строки:
“И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте, Ревел…”.
Только вот у львиц нет гривы.
Гоголь: путаница сезонов
В “Мертвых душах” Чичиков предстает во фраке, косынке и теплой шинели, а вокруг мужики в тулупах на овчине и слуга в зимнем картузе.
Затем Чичиков едет к Манилову, у которого в саду цветет сирень, а это майско-июньский кустарник.
Позже у Ноздрева в имении вспахана пашня и вокруг лежит грязь - снова весна. Но тем же вечером у Плюшкина благоухает июльский сад.
Даже великие писатели не застрахованы от ошибок. Главное, чтобы эти ляпы не мешали наслаждаться шедеврами мировой литературы.