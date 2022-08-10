Анастасия Макеева

Театральная актриса допустила ряд ошибок, которые могут обернуться для нее предательством мужа.
Актриса и строитель рады высокой оценке их «деятельности».
Профайлер дала Светлане несколько советов.
Актриса решила отомстить обидчице за рукоприкладство.
Ринувшаяся в квантовую психологию Макеева, по слухам, решила подзаработать на чужих бедах
Актриса занялась психологическими онлайн-консультациями
Роман Мальков ответил подписчице, приславшей ему голое фото
Пользователи подозревают, что в отношениях пары начался кризис
Женщина делает все возможное, чтобы стать матерью
Недавно балерина попала в очередной скандал с новым возлюбленным
Самоуверенный юноша заявил, что никогда не будет работать по найму
Сама актриса состоит в отношениях со строителем, который когда-то делал ремонт на ее даче
Читающий детскую книжку Мальков подвергся насмешкам
Актриса стала продавать курсы по излечению от стыда
Неравному браку актрисы предрекли скорый крах
Актриса не упустила случая высмеять Светлану Малькову
Эксперт призвала не судить актрису слишком строго
Актриса опубликовала пост, превозносящий ум и таланты ее супруга
Хейтеры затравили звезду, которая увела мужчину у жены и четверых детей
Поступки актрисы вызывают раздражение у пользователей сети