Анастасия Стоцкая

Этого факта никак не скрыть.
Семья знаменитости распалась три года назад.
Артистка долго не могла кое-что простить поп-королю.
Артистка не скрывает нужды.
Наследнику певицы, удивительно похожему на Киркорова, исполнилось уже 11 лет.
Поп-король провел закрытую вечеринку в ресторане Sartoria Lamberti.
Певцу 30 апреля исполнилось 55 лет.
Певица отрицает, что их отцом является Филипп.
Ранее поп-король высказался, что его и певицу связывают некие высшие силы.
Совместная жизнь у звезд не сложилась.
Певица до сих пор не может полностью восстановиться
Актриса вместе с мамой посетила громкую театральную премьеру.
Певица пошутила над назойливыми поклонниками, заявив о родстве с поп-королем.
Певица порадовала поклонников в свой день рождения.
Известная блондинка примерила яркий парик и необычные аксессуары.
Артистки удивили публику выходкой после спектакля.
Поклонники перепутали на фотографии Александра и Мартина.
Поклонники актрисы считают, что рыжий цвет волос ей особенно идет.
Певица избавилась от лишних килограммов ради роли в театре.
На совместной фотографии дети артистов выглядят как родные братья.