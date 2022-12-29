Актер так и не оправился от удара.
У артиста было много бурных романов.
Любимая женщина артиста просто не могла злиться на него.
10 августа обаятельному ловеласу могло бы исполниться 65-лет.
Предпоследняя любовь артиста рассказала свою версию случившегося.
Звезде «Ликвидации» и «9 роты» могло бы исполниться 65 лет 10 августа.
Харизматичному актеру могло бы исполниться 65 лет.
Актер Андрей Краско умер в 2006 году во время съемок фильма «Ликвидация».
Андрей Ургант и Андрей Краско были неразлучны с самого детства.