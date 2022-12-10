Судьбе актрисы вряд ли кто-то позавидует.
Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» наполнены газом до рабочего давления и полностью готовы к работе. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РБК.
Правительство ФРГ воспринимает газопровод «Северный поток-2» сугубо в экономической плоскости и не связывает его с политикой. Об этом заявил заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер, ссылаясь на позицию канцлера Олафа Шольца, передает РИА Новости.
Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц принял присягу и официально вступил в должность канцлера.
В немецком Бундестаге стартовало историческое голосование депутатов за кандидатуру нового канцлера ФРГ. Ожидается, что новым лидером страны станет 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. Подробности передает ТАСС.
В четверг, 2 декабря, в Берлине состоялась церемония бундесвера «Большая вечерняя заря», которая была приурочена к торжественным проводам Ангелы Меркель, занимавшей пост канцлера ФРГ в течение последних 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Евросоюз должен быть готов к введению новых санкций против России, если ситуация на Донбассе и кризис на границе Белоруссии с Польшей вновь начнет обостряться. При этом любые конфликтные ситуации должны решаться мирным путем, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, передает ТАСС.
Белоруссия сама разберется с проблемой беженцев, если Германия так и не примет их к себе, заявил глава государства Александр Лукашенко. Подробности сообщает издание «БелТА».
Беженцев, организовавших стихийный лагерь у польско-белорусской границы, перевезли в транспортно-логистический центр, организованный президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре варианты разрешения миграционного кризиса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обвинила белорусские власти в обострении миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом сообщает ТАСС.
Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую на белорусско-польской границе с мигрантами.
Уже бывшая канцлер Германии Ангела Меркель получила из рук президента республики Франка-Вальтера Штайнмайера уведомление об окончании полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.
Жителям Германии начали показывать видео, которые помогут выжить в случае отключения отопления и электричества в домах на долгий срок.
Лидер победившей на выборах в ФРГ Социал-демократической партии Олаф Шольц заявил о планах сформировать правящую коалицию с «зелеными» и либералами. При этом партия Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) должна уйти в оппозицию. Народ Германии дал понять, какую власть хочет видеть. Такое мнение выразил кандидат в канцлеры от победившей на выборах Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц передает ТАСС.
Евросоюз планирует реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне, чтобы бороться с наплывом мигрантов, рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
В понедельник, 13 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель посетила Сербию с рабочим визитом. После она встретилась с президентом страны Александром Вучичем в правительственном комплексе «Палата Сербия».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила поддержать кандидата от своей партии Христианско-демократического союза Армина Лашета. Она это сделала раскритиковав его соперника, лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, пишет Bloomberg.
Президент России Владимир Путин рассказал, что вообще не пользуется мобильным телефоном. Об этом глава страны заявил перед стартом сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Российский президент Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании 6-го Восточного экономического форума (ВЭФ). Он проходит во Владивостоке в пятницу, 3 сентября, трансляцию ведут СМИ.