Все новости / Ангела Меркель

Ангела Меркель

Политика
Миллер доложил Путину о готовности «Северного потока — 2»
Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» наполнены газом до рабочего давления и полностью готовы к работе. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РБК.
30 дек 2021 09:47
Политика
Новый канцлер ФРГ Шольц считает «Северный поток-2» экономическим проектом
Правительство ФРГ воспринимает газопровод «Северный поток-2» сугубо в экономической плоскости и не связывает его с политикой. Об этом заявил заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер, ссылаясь на позицию канцлера Олафа Шольца, передает РИА Новости.
21 дек 2021 14:06
Политика
В Берлине проходит избрание нового канцлера ФРГ
В немецком Бундестаге стартовало историческое голосование депутатов за кандидатуру нового канцлера ФРГ. Ожидается, что новым лидером страны станет 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. Подробности передает ТАСС.
08 дек 2021 12:35
Политика
Германия проводила с поста канцлера Ангелу Меркель, которая занимала его 16 лет
В четверг, 2 декабря, в Берлине состоялась церемония бундесвера «Большая вечерняя заря», которая была приурочена к торжественным проводам Ангелы Меркель, занимавшей пост канцлера ФРГ в течение последних 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
03 дек 2021 09:32
Политика
Меркель призвала ЕС объявить санкции против России за «агрессию» к Украине
Евросоюз должен быть готов к введению новых санкций против России, если ситуация на Донбассе и кризис на границе Белоруссии с Польшей вновь начнет обостряться. При этом любые конфликтные ситуации должны решаться мирным путем, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, передает ТАСС. 
26 ноя 2021 09:48
Политика
Беженцы покинули лагерь у границы Польши после беседы Лукашенко и Меркель
Беженцев, организовавших стихийный лагерь у польско-белорусской границы, перевезли в транспортно-логистический центр, организованный президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
19 ноя 2021 11:17
Политика
Лукашенко обсудил с Меркель пути решения кризиса с мигрантами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре варианты разрешения миграционного кризиса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
16 ноя 2021 13:27
Политика
Путин обсудил с Меркель ситуацию на белорусско-польской границе
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обвинила белорусские власти в обострении миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом сообщает ТАСС.
12 ноя 2021 08:55
Политика
Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе
Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую на белорусско-польской границе с мигрантами.
10 ноя 2021 19:01
Политика
Президент Германии вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий
Уже бывшая канцлер Германии Ангела Меркель получила из рук президента республики Франка-Вальтера Штайнмайера уведомление об окончании полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.
26 окт 2021 20:53
Политика
Лидер немецких социал-демократов Шольц призвал блок Меркель уйти в отставку
Лидер победившей на выборах в ФРГ Социал-демократической партии Олаф Шольц заявил о планах сформировать правящую коалицию с «зелеными» и либералами. При этом партия Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) должна уйти в оппозицию. Народ Германии дал понять, какую власть хочет видеть. Такое мнение выразил кандидат в канцлеры от победившей на выборах Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц передает ТАСС.
27 сен 2021 14:37
Политика
Вучич: Сербия не вступит в ЕС без решения вопроса по Косово
В понедельник, 13 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель посетила Сербию с рабочим визитом. После она встретилась с президентом страны Александром Вучичем в правительственном комплексе «Палата Сербия».
14 сен 2021 12:39
Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель активно поддерживает кандидата от партии ХДС
Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила поддержать кандидата от своей партии Христианско-демократического союза Армина Лашета. Она это сделала раскритиковав его соперника, лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, пишет Bloomberg.
07 сен 2021 14:49
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