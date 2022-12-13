Певица заметно постарела.
Оперной диве в обществе приходилось непросто.
Природа не обделила их талантом.
Экстравагантный вкус оперной дивы снова не поняли в Сети.
Оперная дива в состоянии подпития сказала, что она на самом деле думает.
Оперной певице предложили выступить на передовой после ее фото с обнаженными иностранцами.
Отказ оперной дивы выступать в России больно ударил по ее кошельку.
Певица владеет недвижимостью в Австрии уже много лет.
Оперная дива активно демонстрирует, что не грустит из-за серьезных проблем в карьере.
Оперная дива вовсю веселится, не обращая внимания на хейт в свой адрес.
Фарида Красавкина дала своей прогноз о том, что готовит 2022 оперной диве.
Ранее стало известно, что модельера отстранили от участия в модном показе.
Звезда оперной сцены и не подозревала, что достигнет таких высот.
По мнению пользователей, Европа наказала этим сама себя.
За увольнением Гергиева и Нетребко стоят не только санкции.
Оперная дива Анна Нетребко опровергла сообщения о своей «болезни».
Певица рассказал о нюансах диеты, прописанной докторами
Отец особенного ребенка певицы бросил отпрыска
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Поклонники не могли поверить, что перед ними настолько взрослые женщины.