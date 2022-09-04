На безбедную старость хватит не только певцу, но и многочисленным отпрыскам.
Исполнитель хита «Рюмка водки» преобразился накануне своего 60-летия.
Подкаченный красавец с улыбкой вспоминает историю полугодовой давности.
Слухи о романе ведущей шоу «Мужское/женское» и эстрадного артиста возникли после громкого развода Лепса.
Родные уверены, что между бывшими супругами сохранились чувства.
Исполнитель «Рюмки водки на столе» в прошлом году внезапно стал завидным женихом.
Многодетная мать, судя по всему, не переживает из-за распавшегося брака.
Музыкант всеми силами пытается найти пути примирения с бывшей женой.
Певец развелся с супругой Анной в прошлом году после 20 лет брака.
Певец расстался с Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни.
Заслуженный артист России был замечен в компании эффектной блондинки
Экс-супруга заслуженного артиста России не спешит обрывать связь с музыкантом
Недавно светская львица заявила, что у бывшей жены Аршавина роман с певцом
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» пожаловался на одиночество
Многие винят телеведущую во внезапном разводе певца
Бывшая супруга Аршавина заявила, что вопросы в данном случае следует задавать не ей
По словам юриста, речь идет о сравнительно небольшой сумме
По мнению блогера Лены Миро, певец мог избежать разрыва отношений, если бы умел сдерживать эмоции
Разлучницей стала популярная телеведущая
Сама Анна Шаплыкова никак не комментирует появляющиеся слухи