Спортсмен не сдержал эмоций.
Популярный тиктокер публично опозорился.
Он и сам был в шоке.
Тиктокер Даня Милохин опозорился на шоу «Новые танцы».
Зрителей ждет сюрприз.
Фигуристке было сложно справляться с повышенным вниманием фанатов после участия в «Ледниковом периоде».
Фигуристка уверяет, что поцелуи с тиктокером в эфире Первого канала были импровизацией.
Права на песни «Ласкового мая» до сих пор принадлежат ныне покойному солисту группы.
Продюсер слишком заврался и уже не видит реальной картины действительности.
Тиктокер считает, что может соперничать с самим Элтоном Джоном.
Молодой блогер еще не родился, когда «Ласковый май» уже отгремел на всю страну.
Хитрый дизайнер хайпанула на подрастающем поколении звездных деток.