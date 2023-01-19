Дмитрий Маликов

Звезды рассорились на пустом месте.
Посторонним туда вход воспрещен.
Девушка выросла настоящей красавицей.
Никто не ожидал столь кардинальных перемен.
Артист не стал скрывать правду.
О возможном разводе пары упорно ходят слухи.
Артист как будто не в восторге от нового жилья.
Народный артист России продал дом, в котором жил с семьей последние 30 лет.
В Сети решили, что 30-летний брак певца трещит по швам.
Звездный семьянин признался, что брак — это тяжело.
Музыкальный критик оценил вклад Милявской в отечественный шоу-бизнес.